Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 13.09, 20:24
    В Германии ветер чуть не разрушил выставку ветроэнергетики: видео. выставки и музеи, Германия, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Германии ветер чуть не разрушил выставку ветроэнергетики: видео

    В Германии ветер чуть не разрушил выставку ветроэнергетики: видео

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    В Германии ветер чуть не разрушил выставку ветроэнергетики: видео

    В Германии ветер чуть не разрушил выставку ветроэнергетики: видео

    В Германии ветер чуть не разрушил выставку ветроэнергетики: видео

      Курьезный случай произошл на выставке ветроэнергетики в Германии. Ее работу пришлось срочно прервать из-за главного героя мероприятия, то есть самого ветра.

      Экспозицию передовых технологий в энергетике было решено разместить на ветреном морском берегу, чтобы экспонаты — ветрогенераторы — не простаивали. Но, порывы ветра были настолько сильными, что едва не снесли возведенные конструкции.

      В результате пришлось сначала отменить часть запланированных мероприятий, а затем и вовсе эвакуировать собравшихся. Несмотря на непогоду, выставку обещали завтра открыть вновь. Удалось ли за счет разыгравшейся стихии получить дополнительную электроэнергию — не сообщается.

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