В Германии ветер чуть не разрушил выставку ветроэнергетики: видео

Курьезный случай произошл на выставке ветроэнергетики в Германии. Ее работу пришлось срочно прервать из-за главного героя мероприятия, то есть самого ветра.

Экспозицию передовых технологий в энергетике было решено разместить на ветреном морском берегу, чтобы экспонаты — ветрогенераторы — не простаивали. Но, порывы ветра были настолько сильными, что едва не снесли возведенные конструкции.



В результате пришлось сначала отменить часть запланированных мероприятий, а затем и вовсе эвакуировать собравшихся. Несмотря на непогоду, выставку обещали завтра открыть вновь. Удалось ли за счет разыгравшейся стихии получить дополнительную электроэнергию — не сообщается.