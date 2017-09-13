Журналисты раскрыли программу Пентагона по вооружению сирийской оппозиции

Чешские журналисты провели расследование и выяснили, как власти США закупают оружие для антиправительственных группировок в Сирии.

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США потратили больше двух миллиардов долларов на закупки оружия для антиправительственных группировок в Сирии. Об этом говорится в докладе, который выпустил Центр по исследованию организованной преступности и коррупции совместно с Балканской сетью журналистских расследований. Согласно документам, масштабное вооружение сирийской оппозиции началось два года назад, еще при администрации Барака Обамы, а финансирование программы запланировано вплоть до 2022 года.



В числе поставщиков называются компании в Болгарии, Боснии, Чехии, Польше, Румынии, Сербии, Казахстане и на Украине. Пентагон покупает оружие по двум каналам — через Командование специальных операций, а также через малоизвестную научно-производственную фирму из Нью-Джерси. При этом в юридических бумагах используются расплывчатые формулировки, из которых непонятно, что конечным пунктом назначения оружия является Сирия.



Эксперты отмечают: таким образом американцы по сути подставляют своих партнеров в Европе, которым грозят обвинения в нарушении норм международного права. Кроме того, подобная практика может свести на нет усилия мирового сообщества по борьбе с незаконным оборотом оружия.