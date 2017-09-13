Участники хоккейной суперсерии 1972 года прибыли на встречу с Путиным

В Сочи сегодня прилетели знаменитые канадские хоккеисты — звезды легендарной серии СССР — Канада 1972 года. В эти дни 45 лет назад впервые в истории хоккея проходили поединки между заокеанскими профи и советской сборной. Интерес к матчам был просто огромный — за суперсерией тогда наблюдали миллионы зрителей по всему миру.О том, что происходит сегодня в Ледовом дворце, —