Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 13.09, 20:24
    Участники хоккейной суперсерии 1972 года прибыли на встречу с Путиным. Путин, Сочи, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастники хоккейной суперсерии 1972 года прибыли на встречу с Путиным

    Участники хоккейной суперсерии 1972 года прибыли на встречу с Путиным

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    Участники хоккейной суперсерии 1972 года прибыли на встречу с Путиным

    Участники хоккейной суперсерии 1972 года прибыли на встречу с Путиным

    Участники хоккейной суперсерии 1972 года прибыли на встречу с Путиным

      Президент Владимир Путин сегодня в Сочи принимает участников легендарной серии матчей между канадскими спортсменами и советской хоккейной сборной, которая состоялась в 1972 году.

      В Сочи сегодня прилетели знаменитые канадские хоккеисты — звезды легендарной серии СССР — Канада 1972 года. В эти дни 45 лет назад впервые в истории хоккея проходили поединки между заокеанскими профи и советской сборной. Интерес к матчам был просто огромный — за суперсерией тогда наблюдали миллионы зрителей по всему миру.

      О том, что происходит сегодня в Ледовом дворце, — корреспондент НТВ Дина Иванова.


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