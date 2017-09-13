Участники хоккейной суперсерии 1972 года прибыли на встречу с Путиным

Президент Владимир Путин сегодня в Сочи принимает участников легендарной серии матчей между канадскими спортсменами и советской хоккейной сборной, которая состоялась в 1972 году.
В Сочи сегодня прилетели знаменитые канадские хоккеисты — звезды легендарной серии СССР — Канада 1972 года. В эти дни 45 лет назад впервые в истории хоккея проходили поединки между заокеанскими профи и советской сборной. Интерес к матчам был просто огромный — за суперсерией тогда наблюдали миллионы зрителей по всему миру.
О том, что происходит сегодня в Ледовом дворце, — корреспондент НТВ Дина Иванова.
О том, что происходит сегодня в Ледовом дворце, — корреспондент НТВ Дина Иванова.
45 лет назад проходила хоккейная суперсерия СССР — Канада. Вспомнили, как это было #ЗаМинуту #видео pic.twitter.com/Mr5iLL1XXb— НТВ (@ntvru) 13 сентября 2017 г.
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