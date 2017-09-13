Генпрокуратура Испании допросит 700 мэров каталонских городов

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса заявил о начале расследования деятельности 712 мэров каталонских городов, которые обещали поддержать референдум о независимости Каталонии.
По распоряжению генпрокурора, градоначальников вызовут для допроса в местную прокуратуру. Те, кто не явится по собственному желанию, будут задержаны полицией. При этом мэров могут привлечь к уголовной ответственности.
Также генпрокурор пообещал конфисковать урны и бюллетени для голосования и попросил спецслужбы Испании внимательно отслеживать, ведут ли власти Каталонии подготовку к референдуму.
Ранее глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон назначил проведение референдума о независимости на 1 октября. Решение о референдуме не было согласовано с Мадридом и принято в одностороннем порядке. Правительство Испании утверждает, что проведение такого референдума противоречит конституции страны.
Между тем на улицах Барселоны прошли многотысячные митинги за проведение референдума в Каталонии. Подавляющее большинство вышедших на улицы хотят голосования, чтобы уже поставить точку в затянувшемся противостоянии Барселоны и Мадрида.
Также генпрокурор пообещал конфисковать урны и бюллетени для голосования и попросил спецслужбы Испании внимательно отслеживать, ведут ли власти Каталонии подготовку к референдуму.
Ранее глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон назначил проведение референдума о независимости на 1 октября. Решение о референдуме не было согласовано с Мадридом и принято в одностороннем порядке. Правительство Испании утверждает, что проведение такого референдума противоречит конституции страны.
Между тем на улицах Барселоны прошли многотысячные митинги за проведение референдума в Каталонии. Подавляющее большинство вышедших на улицы хотят голосования, чтобы уже поставить точку в затянувшемся противостоянии Барселоны и Мадрида.
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