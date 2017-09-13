В Подмосковье начался суд над экс-полицейским, устроившим ДТП с 4 жертвами

В суде города Пушкина начали рассматривать дело о страшном ДТП, в котором погиб священник Ярославской епархии и его семья.
В суде подмосковного Пушкина началось рассмотрение дела о ДТП, жертвами которого стала семья священника Алексея Шумилина. Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей, в живых остался лишь маленький мальчик Миша — сын Шумилина. За рулем второго автомобиля находился теперь уже бывший полицейский Юрий Иванов. В момент аварии он был пьян.
Полного признания вины и активного сотрудничества со следствием хватило для того, чтобы изменить Иванову меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Но рассматривать дело в особом порядке суд не позволил: родственники погибших выступили против. Тесть священника после аварии похоронил свою жену: не выдержало сердце.
Подсудимый извиняться не стал и вообще сегодня был немногословен. По окончании заседания он покинул здание суда через черный ход.
После ДТП на Ярославском шоссе прошел почти год. Прошлой осенью священник повез семью из родного Нижнего Новгорода на экскурсию в столицу. Они остановились на обочине, и через несколько минут в их автомобиль врезался Mercedes Иванова. Машина Шумилина вылетела в кювет. Глава семейства, его мать, беременная супруга и двухмесячная дочь погибли на месте. Единственного выжившего ребенка до приезда инспекторов и скорой успокаивали очевидцы.
Иванова уволили из полиции почти сразу после происшествия. Сам Иванов долгое время отрицал вину, но, попав в следственный изолятор, неожиданно для многих во всем сознался.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Никиты Развозжаева.
Полного признания вины и активного сотрудничества со следствием хватило для того, чтобы изменить Иванову меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Но рассматривать дело в особом порядке суд не позволил: родственники погибших выступили против. Тесть священника после аварии похоронил свою жену: не выдержало сердце.
Подсудимый извиняться не стал и вообще сегодня был немногословен. По окончании заседания он покинул здание суда через черный ход.
После ДТП на Ярославском шоссе прошел почти год. Прошлой осенью священник повез семью из родного Нижнего Новгорода на экскурсию в столицу. Они остановились на обочине, и через несколько минут в их автомобиль врезался Mercedes Иванова. Машина Шумилина вылетела в кювет. Глава семейства, его мать, беременная супруга и двухмесячная дочь погибли на месте. Единственного выжившего ребенка до приезда инспекторов и скорой успокаивали очевидцы.
Иванова уволили из полиции почти сразу после происшествия. Сам Иванов долгое время отрицал вину, но, попав в следственный изолятор, неожиданно для многих во всем сознался.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Никиты Развозжаева.
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