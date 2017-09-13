Тиньков отказался комментировать обыски у блогеров «Немагии»

Громкий скандал между блогерами и банкиром, который получил начало в Интернете, перешел в юридическую плоскость. К одному из авторов виртуального канала «Немагия» пришли с обыском. Задерживать в итоге никого не стали, но некоторые личные вещи изъяли.
Оперативники приехали к кемеровскому блогеру Алексею Псковитину из Москвы и, по некоторой информации, действительно работали в рамках уголовного дела по статье «Клевета». По предварительным данным, истец — известный российский коммерсант Олег Тиньков. Вероятно, причиной конфликта стало скандальное видео, в котором творческий союз «Немагия» нелестно отзывался о предпринимателе.
Решением Роскомнадзора ролик был заблокирован «до разрешения дела по существу». Сам господин Тиньков реплики блогеров из Кемерово посчитал не просто оскорбительными, а порочащими его деловую репутацию. Так ли это — решит суд.
Комментировать обыски у блогера, который задел его за живое, Тиньков не стал. Зато весьма резко высказался после появления в сети фильма, в котором попытались обличить бизнесмена. По его личному мнению, это не что иное, как заказ конкурентов.
Стоит сказать, что дуэт «Немагия» уже попадал в поле зрения правоохранителей. Сотрудники полиции усмотрели в одном из их роликов пропаганду употребления наркотиков. Но тогда блогеры отделались письменным предупреждением и просьбой удалить сомнительные кадры из Сети. Можно предположить, что господин Тиньков не будет столь мягок. И если в суде ему удастся доказать, что высказывания кемеровчан — клевета, им грозит штраф в размере до миллиона рублей. И сотни часов исправительных работ, сообщает корреспондент НТВ Василиса Казакова.
Решением Роскомнадзора ролик был заблокирован «до разрешения дела по существу». Сам господин Тиньков реплики блогеров из Кемерово посчитал не просто оскорбительными, а порочащими его деловую репутацию. Так ли это — решит суд.
Комментировать обыски у блогера, который задел его за живое, Тиньков не стал. Зато весьма резко высказался после появления в сети фильма, в котором попытались обличить бизнесмена. По его личному мнению, это не что иное, как заказ конкурентов.
Стоит сказать, что дуэт «Немагия» уже попадал в поле зрения правоохранителей. Сотрудники полиции усмотрели в одном из их роликов пропаганду употребления наркотиков. Но тогда блогеры отделались письменным предупреждением и просьбой удалить сомнительные кадры из Сети. Можно предположить, что господин Тиньков не будет столь мягок. И если в суде ему удастся доказать, что высказывания кемеровчан — клевета, им грозит штраф в размере до миллиона рублей. И сотни часов исправительных работ, сообщает корреспондент НТВ Василиса Казакова.
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