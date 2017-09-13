Из Воронежа в Петербург доставили колокола для церкви великомученицы Екатерины

14 тонн металла потрачено на колокола старинной церкви, расположенной на Васильевском острове.

В церковь святой великомученицы Екатерины на Васильевском острове доставлены 11 колоколов, отлитых в Воронеже. Общий вес колоколов составляет 14 тонн, причем половина приходится на главный колокол.



В Северной столице их установят на временную звонницу, которая до окончания реставрации храма расположится у его стен. Завтра в город на Неве приедет бригада акустиков, которая займется установкой специальной автоматической программы. По словам настоятеля, уже в эти выходные над Василевским островом разольется колокольный перезвон.



Православная церковь святой Екатерины была заложена 26 сентября 1811 года и построена на пожертвования богатых людей Петербурга. Освящен храм в ноябре 1823 года. После революции 1917-го в разграбленном храме сначала расположился Гидрологический институт, а затем Геологоразведочный. В марте 1996 года большую часть здания возвратили верующим.