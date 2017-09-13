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  • 13.09, 18:54
    Из Воронежа в Петербург доставили колокола для церкви великомученицы Екатерины. Санкт-Петербург, православие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИз Воронежа в Петербург доставили колокола для церкви великомученицы Екатерины

    Из Воронежа в Петербург доставили колокола для церкви великомученицы Екатерины

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    Из Воронежа в Петербург доставили колокола для церкви великомученицы Екатерины

    Из Воронежа в Петербург доставили колокола для церкви великомученицы Екатерины

      14 тонн металла потрачено на колокола старинной церкви, расположенной на Васильевском острове.

      В церковь святой великомученицы Екатерины на Васильевском острове доставлены 11 колоколов, отлитых в Воронеже. Общий вес колоколов составляет 14 тонн, причем половина приходится на главный колокол.

      В Северной столице их установят на временную звонницу, которая до окончания реставрации храма расположится у его стен. Завтра в город на Неве приедет бригада акустиков, которая займется установкой специальной автоматической программы. По словам настоятеля, уже в эти выходные над Василевским островом разольется колокольный перезвон.

      Православная церковь святой Екатерины была заложена 26 сентября 1811 года и построена на пожертвования богатых людей Петербурга. Освящен храм в ноябре 1823 года. После революции 1917-го в разграбленном храме сначала расположился Гидрологический институт, а затем Геологоразведочный. В марте 1996 года большую часть здания возвратили верующим.

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