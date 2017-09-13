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  • 13.09, 18:54

    Ревнивый москвич расстрелял подругу на улице

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    Ревнивый москвич расстрелял подругу на улице

    Ревнивый москвич расстрелял подругу на улице

    40-летний житель столицы подозревается в убийстве своей подруги.

    Убийство произошло сегодня у жилых домов на улице Коломенская на юге Москвы. По данным следствия, злоумышленник не менее пять раз выстрелил в свою знакомую. 32-летняя женщина скончалась на месте.

    Подозреваемый уже задержан. Он объяснил, что убил женщину из ревности. Ему придется отвечать по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

    На месте ЧП следователи изъяли две единицы огнестрельного оружия, сообщили в московском главке СК.

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