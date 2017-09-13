ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.09, 18:54

    Росздравнадзор проверит данные о смерти мужчины в очереди в московской больнице

    комментировать

    Росздравнадзор проверит данные о смерти мужчины в очереди в московской больнице

    Росздравнадзор проверит данные о смерти мужчины в очереди в московской больнице

    В Москве пациент умер после четырех часов ожидания помощи в больнице, идет проверка.

    Росздравнадзор проверяет сообщения СМИ о смерти пациента в Боткинской больницы.

    Ранее сообщалось, что мужчина умер в приемном покое Боткинской больницы, прождав помощи врачей 4 часа. Инцидент произошел в августе. «Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку по данному инциденту», — говорится в сообщении ведомства.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru