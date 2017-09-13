Росздравнадзор проверит данные о смерти мужчины в очереди в московской больнице

В Москве пациент умер после четырех часов ожидания помощи в больнице, идет проверка.
Росздравнадзор проверяет сообщения СМИ о смерти пациента в Боткинской больницы.
Ранее сообщалось, что мужчина умер в приемном покое Боткинской больницы, прождав помощи врачей 4 часа. Инцидент произошел в августе. «Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку по данному инциденту», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что мужчина умер в приемном покое Боткинской больницы, прождав помощи врачей 4 часа. Инцидент произошел в августе. «Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку по данному инциденту», — говорится в сообщении ведомства.
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