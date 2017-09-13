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  • 13.09, 18:54

    Футболист «Реала» пропустит матч Лиги чемпионов из-за неудачной депиляции

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    Футболист «Реала» пропустит матч Лиги чемпионов из-за неудачной депиляции

    Футболист «Реала» пропустит матч Лиги чемпионов <nobr>из-за</nobr> неудачной депиляции

    Полузащитник Марко Асенсио не сможет помочь мадридскому «Реалу» в матче против кипрского АПОЭЛа.

    Спортсмен не выйдет на поле из-за инфекции, которую он себе занес во время депиляции ног. Порез на ноге Асенсио воспалился, поэтому в понедельник ему пришлось заниматься по индивидуальной программе в тренажерном зале.

    Медики провели обследование и решили, что здоровью спортсмена ничего не угрожает. Однако наставник «Реала» Зинедин Зидан решил не выпускать пропустившего предматчевую тренировку футболиста на поле, а дать ему отдохнуть, чтобы Асенсио полностью восстановился к выходным, передает РИА Новости.

    Отметим, что «Реал» и АПОЭЛ встретятся сегодня в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча начнется сегодня в 21:45 мск.

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