В полицию сообщили об угрозе взрыва на Красной площади

Правоохранительные органы столицы в череде анонимных звонков получили и сигнал об угрозе взрыва на Красной площади в Москве.
Правоохранительные органы проверяют информацию об угрозе взрыва на Красной площади, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
Официального подтверждения этой информации нет.
После череды анонимных звонков в 22 российских городах, которые начались 10 сентября, сообщения начали поступать в столичные правоохранительные органы. Эвакуации уже прошли на более чем 20 объектах, среди которых 8 торговых центров (в том числе ГУМ на Красной площади), несколько университетов, пяти вокзалах — Курском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Киевском. После анонимного звонка усилены меры безопасности в аэропорту Шереметьево, но эвакуацию решили не проводить.
Только что поступили сообщения об эвакуации гостиниц «Космос» и «Звездная».
В экстренных службах заявили, что все сообщения проверяются, помещения будут обследованы кинологами. Большинство звонков поступили практически одновременно. «С учетом волны подобных звонков в регионах, у правоохранителей есть все основания полагать, что данные звонки являются ложными», — заявили в полиции.
Ранее сообщалось, что звонки поступают с международного виртуального оператора. По предварительным данным, телефонные террористы звонят с территории Украины. На другом конце трубки — механический мужской голос.
Официального подтверждения этой информации нет.
После череды анонимных звонков в 22 российских городах, которые начались 10 сентября, сообщения начали поступать в столичные правоохранительные органы. Эвакуации уже прошли на более чем 20 объектах, среди которых 8 торговых центров (в том числе ГУМ на Красной площади), несколько университетов, пяти вокзалах — Курском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Киевском. После анонимного звонка усилены меры безопасности в аэропорту Шереметьево, но эвакуацию решили не проводить.
Только что поступили сообщения об эвакуации гостиниц «Космос» и «Звездная».
В экстренных службах заявили, что все сообщения проверяются, помещения будут обследованы кинологами. Большинство звонков поступили практически одновременно. «С учетом волны подобных звонков в регионах, у правоохранителей есть все основания полагать, что данные звонки являются ложными», — заявили в полиции.
Ранее сообщалось, что звонки поступают с международного виртуального оператора. По предварительным данным, телефонные террористы звонят с территории Украины. На другом конце трубки — механический мужской голос.
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