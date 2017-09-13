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  • 13.09, 18:54
    Лидер Billy's Band поделился кровью в Петербурге. Санкт-Петербург, донорство, кровь, музыка и музыканты, онкологические заболевания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛидер Billy’s Band поделился кровью в Петербурге

    Лидер Billy’s Band поделился кровью в Петербурге

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    Лидер Billy’s Band поделился кровью в Петербурге

    Лидер Billy’s Band поделился кровью в Петербурге

      Петербургский музыкант Билли Новик накануне Всемирного дня донора костного мозга личным примером показал, что делать добрые дела совсем не сложно.

      Лидер группы Billy’s Band с утра приехал в НИИ гематологии и трансфузиологии, чтобы сдать кровь. По его словам, для него это не первый опыт. Сегодня он даже надеялся получить статус почетного донора, так как благотворительностью он занимается со студенчества. И за эти годы сдал кровь около 60 раз.

      Для всех доноров, которые сегодня пришли на 2-ю Советскую улицу, пациенты детского отделения НИИ онкологии имени Петрова нарисовали открытки. Для России очень важно создание национального регистра доноров костного мозга. Если в международной базе числится около 30 миллионов потенциальных доноров, то в российской всего около 70 тысяч.

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