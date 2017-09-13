Лидер Billy’s Band поделился кровью в Петербурге

Петербургский музыкант Билли Новик накануне Всемирного дня донора костного мозга личным примером показал, что делать добрые дела совсем не сложно.

Лидер группы Billy’s Band с утра приехал в НИИ гематологии и трансфузиологии, чтобы сдать кровь. По его словам, для него это не первый опыт. Сегодня он даже надеялся получить статус почетного донора, так как благотворительностью он занимается со студенчества. И за эти годы сдал кровь около 60 раз.



Для всех доноров, которые сегодня пришли на 2-ю Советскую улицу, пациенты детского отделения НИИ онкологии имени Петрова нарисовали открытки. Для России очень важно создание национального регистра доноров костного мозга. Если в международной базе числится около 30 миллионов потенциальных доноров, то в российской всего около 70 тысяч.