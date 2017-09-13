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  • 13.09, 18:54

    Экс-губернатор Белых в суде сравнил себя с Юрием Деточкиным

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский
    <nobr>Экс-губернатор</nobr> Белых в суде сравнил себя с Юрием Деточкиным

    Экс-губернатор Белых в суде сравнил себя с Юрием Деточкиным

    <nobr>Экс-губернатор</nobr> Белых в суде сравнил себя с Юрием Деточкиным
  • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский

    • Бывший губернатор Кировской области Никита Белых заявил, что не покупал дорогих вещей и не имел незадекларированного имущества.

    На заседании Пресненского суда Москвы бывший губернатор подчеркнул, что занимался благотворительностью. При этом Белых сравнил себя с персонажем фильма Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» Юрием Деточкиным, который продавал краденные машины, а полученные деньги переводил на счета детских домов.

    Никита Белых, бывший губернатор Кировской области: «У меня не было иллюзий по поводу бюджета региона. Так какая логика в обвинении, если я брал деньги — 18 миллионов рублей, — и столько же денег потратил на благотворительность? Можно вспомнить Юрия Деточкина, но тут не будут биться ни сроки, ни суммы».

    Также Белых заявил, что отказался от служебного Lexus 450, а приобрел две машины за свои деньги, и принял решения запретить строительство памятников за бюджетные деньги и финансирование спортивных команд за счет государства, передает «Интерфакс».

    смотретьСуд продлил арест экс-губернатору Никите Белых
    Суд продлил арест экс-губернатору Никите Белых
    Напомним, Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года в московском ресторане при получении взятки. По данным следствия, всего он получил 600 тыс. евро за покровительство Лесохозяйственной управляющей компании и Нововятскому лыжному комбинату. Сам Белых вину не признает.

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