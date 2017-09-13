Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.09, 17:23

    Козловский сыграет князя Олега в сериале «Викинги»

    комментировать
    • Кадр из фильма "Викинг", "Дирекция Кино", 2016г. реж. Андрей Кравчук
    Козловский сыграет князя Олега в сериале «Викинги»

    Козловский сыграет князя Олега в сериале «Викинги»

    Козловский сыграет князя Олега в сериале «Викинги»
  • Кадр из фильма "Викинг", "Дирекция Кино", 2016г. реж. Андрей Кравчук

    • Данила Козловский вошел в актерский состав популярного сериала «Викинги».

    Актер Данила Козловский получил роль в канадско-ирландском историческом сериале «Викинги». В новом сезоне сериала Козловский сыграет пророка Олега, нового противника главного героя Рагнара Лодброка, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов международного фестиваля для актеров SUBTITLE. Организаторы сообщили, что актера выбрал кастинг-директор сериала Фрэнк Моиселл. Они также рассказали, что прототипом персонажа Козловского стал князь новгородский и киевский Олег, прозванный Вещим.

    Фестиваль SUBTITLE считается важным мероприятием для киноактеров, так как в нем участвуют кастинг-директора из разных стран Европы. Фестиваль пройдет в Москве с 22 по 24 сентября.

    Сериал «Викинги» идет с 2013 года. В основе его сюжета лежат средневековые скандинавские саги о викингах. У многих персонажей сериала есть легендарные или исторические прототипы.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru