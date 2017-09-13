Козловский сыграет князя Олега в сериале «Викинги»

Данила Козловский вошел в актерский состав популярного сериала «Викинги».
Актер Данила Козловский получил роль в канадско-ирландском историческом сериале «Викинги». В новом сезоне сериала Козловский сыграет пророка Олега, нового противника главного героя Рагнара Лодброка, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов международного фестиваля для актеров SUBTITLE. Организаторы сообщили, что актера выбрал кастинг-директор сериала Фрэнк Моиселл. Они также рассказали, что прототипом персонажа Козловского стал князь новгородский и киевский Олег, прозванный Вещим.
Фестиваль SUBTITLE считается важным мероприятием для киноактеров, так как в нем участвуют кастинг-директора из разных стран Европы. Фестиваль пройдет в Москве с 22 по 24 сентября.
Сериал «Викинги» идет с 2013 года. В основе его сюжета лежат средневековые скандинавские саги о викингах. У многих персонажей сериала есть легендарные или исторические прототипы.
Фестиваль SUBTITLE считается важным мероприятием для киноактеров, так как в нем участвуют кастинг-директора из разных стран Европы. Фестиваль пройдет в Москве с 22 по 24 сентября.
Сериал «Викинги» идет с 2013 года. В основе его сюжета лежат средневековые скандинавские саги о викингах. У многих персонажей сериала есть легендарные или исторические прототипы.
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