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  • 13.09, 18:54
    Петербургские крыши стали излюбленным местом для свиданий и экскурсий. Санкт-Петербург, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские крыши стали излюбленным местом для свиданий и экскурсий

    Петербургские крыши стали излюбленным местом для свиданий и экскурсий

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    Петербургские крыши стали излюбленным местом для свиданий и экскурсий

    Петербургские крыши стали излюбленным местом для свиданий и экскурсий

    Петербургские крыши стали излюбленным местом для свиданий и экскурсий

      В Петербурге небывалую популярность приобретают прогулки по крышам. Это не хулиганские выходки, а специфический вид туризма, уже поставленный на поток. Клиентам предлагают индивидуальные пакеты, групповые и даже романтические.

      Время проведения таких экскурсий ограничено по просьбе жителей домов, куда водят туристов. Не менее важный вопрос — безопасность, ведь большинство крыш в историческом центре города покатые.

      Как отмечает корреспондент НТВ Илья Федосов, индустрия прогулок по петербургским кровлям в этом сезоне набрала полные обороты. Турист пошел разборчивый и желает насладиться новыми видами мистического города на Неве.

      Алексей водит людей по крышам не первый год. По его словам, это теперь его основной заработок. Всё серьезно: есть групповые экскурсии, есть индивидуальные, а есть свидания на крышах с шампанским и пледами. Виды можно выбрать разные, сложность маршрута — тоже.

      Но и как у всех в природе, у прогулок по крышам есть естественный противник — бабушки-пенсионерки, которые против, чтобы кто-то тут над головой ходил. Но конфликтов удается избежать.

      Алексей, водит по крышам: «После 21 часа экскурсий по крышам не водим. Жителям помогаем с ремонтом, и так нормально уживаемся».

      Петербургские крыши — отдельный мир. Все городские руферы знакомы друг с другом, обмениваются клиентами и даже ездят за границу по обмену опытом. Алексей, например, осенью отправится в Европу погулять по крышам Вены и, разумеется, Стокгольма.

      Сейчас в Петербурге есть только одна фирма, которая официально получила разрешение на проведение экскурсий по крышам. И разрешение это дается не так просто.

      Анастасия Красицкая, организует легальные экскурсии по крышам: «Мы провели проверку всех несущих конструкций, реконструировали башню местной противовоздушной обороны, вставили окна, ограждения и мостик по стандартам промышленного альпинизма».

      Так случилось, что петербургские крыши, как выяснилось, обладают огромным туристическим потенциалом. Но как не стараются рестораны и бизнес-центры со своими удобными, но плоскими террасами, всё равно туристы предпочитают старую добрую романтику покатых карлсоновских крыш.

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