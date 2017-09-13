В России закрывают парковки для американских и британских дипломатов

Сотрудники дипломатических ведомств США и Великобритании лишаются парковок в российских городах.
Так, в центре Санкт-Петербурга на Фурштатской улице исчезла парковка американского генконсульства, а на ее месте появились разворот для транспорта и пешеходный переход. Как пишут Вести.RU, местные жители уже давно просили убрать стоянку, так как считали ее незаконной, но добиться этого смогли только сейчас.
Дорожные знаки эксклюзивной парковки также исчезли с улицы Гоголя в Екатеринбурге, где американские и британские дипломаты раньше оставляли свои автомобили.
Между тем в США сотрудников российского консульства в Сан-Франциско обвинили в нарушении правил сжигания мусора и направили им уведомление от местного управления по контролю качества воздуха. Американские экологи сочли, что российские дипломаты сжигают материалы, предназначенные для иных способов утилизации. Представитель управления по контролю за качеством воздуха Ралф Борманн заявил, что выводы были сделаны по густоте и черноте дыма. Против российского консульства начато расследование, которое может продлиться несколько месяцев.
Дорожные знаки эксклюзивной парковки также исчезли с улицы Гоголя в Екатеринбурге, где американские и британские дипломаты раньше оставляли свои автомобили.
Между тем в США сотрудников российского консульства в Сан-Франциско обвинили в нарушении правил сжигания мусора и направили им уведомление от местного управления по контролю качества воздуха. Американские экологи сочли, что российские дипломаты сжигают материалы, предназначенные для иных способов утилизации. Представитель управления по контролю за качеством воздуха Ралф Борманн заявил, что выводы были сделаны по густоте и черноте дыма. Против российского консульства начато расследование, которое может продлиться несколько месяцев.
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