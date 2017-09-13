Политический сезон в Петербурге начался с нового дресс-кода

В Мариинском дворце началась осенняя сессия петербургского парламента.

Перед началом первого в этом политическом сезоне заседании подавляющее большинство (члены фракции «Единая Россия») совершили молебен в домовом храме Мариинского дворца. В отличие от старших товарищей из Госдумы устраивать закрытый просмотр нежданно скандального фильма Алексея Учителя «Матильда» городские депутаты не решились. Особое внимание питерские парламентарии уделили нарядам окружающих.



Из по-настоящему серьезного можно выделить лишь инициативу по увеличению пособий по уходу за ребенком. В Заксобрании предлагают вместо символических 50 рублей платить 3,5 тысячи и тем, кто не выходит на работу, заботясь о чаде в возрасте от полутора до трех лет.



Репортаж корреспондента НТВ Алексея Чеботарёва.



В Мариинском дворце сегодня тот герой, кто без галстука. Признаться, давно журналисты не слышали за один день столько вопросов по поводу наличия или отсутствия этого аксессуара. Вот ведь, как интересно получается: парламентский сезон только начался, а основная задача политика — лишь бы костюмчик сидел.



Сейчас уже непонятно, почему в Мариинском так обостренно стало проявляться чувство делового стиля, а именно и только такое требование к внешнему виду содержит регламент касательно депутатов, их помощников и аппарата. Может, на каникулах в Заксобрание зачастили люди в чем-то легкомысленном? Вот и решили затянуть петлю дресс-кода на шее всякого туда входящего.



По данным СМИ, фейс-контроль начальника сектора материально-технического обеспечения Заксобрания Алёны Кукушкиной не прошли еще несколько человек. Помощники и посетители, кстати, не только оппозиционных парламентариев. И пусть сегодня спикер объяснял, что никто не собирался ничего перетягивать, но узел политико-стилистического конфликта уже изрядно запутан.



Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Шлепанцы, шорты, халаты, спортивные костюмы отменяются. А когда говорят, что кто-то из депутатов попытается пройти без штанов, прошу обязательно пригласить и охрану, и меня. Вы увидите, что тогда будет».



Весь политический страх не в непредставительных штанах или их отсутствии, а в том, как законодатели мод в Заксобрании сами себя дискредитируют. Сетовал сегодня тот, кто и пообещал (пусть в шутку) явиться на заседание без брюк.



Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Абсурд будет отменен. Понимаете, не это главное в Законодательном собрании. Не надо контролировать внешний вид посетителей. Тем более, что ни одного документа мне так и не показали. Я надеюсь, что всё это недоразумение. Кто-то чего-то не понял, кто-то решил проявить излишнее усердие».



В ближайшее время, тема галстуков, конечно, уступит место другим дискуссиям. Главным трендом ближайших месяцев, скорее всего, станут пояса, которые нужно затянуть. Обычно именно это диктуют тенденции бюджета нового сезона. Ну, а потом писком политической моды и вовсе станут закатанные рукава. Ведь перед президентскими выборами всем партиям, выдвинувшим кандидатов, надо будет показать свою эффективность и принять максимум популярных законопроектов.