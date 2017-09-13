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  • 13.09, 17:23
    В мертвой Припяти ожило колесо обозрения: видео. Украина, Чернобыль, аттракционы, радиация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ мертвой Припяти ожило колесо обозрения: видео

    В мертвой Припяти ожило колесо обозрения: видео

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    В мертвой Припяти ожило колесо обозрения: видео

    В мертвой Припяти ожило колесо обозрения: видео

    В мертвой Припяти ожило колесо обозрения: видео

      В украинском городе Припять заработало знаменитое колесо обозрения.

      В Сети появился ролик с вращающимся аттракционом, который бездействовал более 30 лет. Жутковатые кадры сняли польские туристы, они же, как выяснилось, и запустили колесо. Причем привести его в движение удалось механически, без применения электрики.

      В Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения возмущены поступком туристов и сейчас готовят жалобу. Дело в том, что запуск аттракциона опасен для жизни людей. В апреле этого года другие туристы, но тоже из Польши, зажгли свет в нескольких домах покинутого населенного пункта.

      Припять стала городом-призраком после катастрофы на Чернобыльской АЭС. В последние 5 лет доступ в Припять с определенными условиями открыт для туристов.

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