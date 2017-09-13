Минтранс разрешит проносить в ручной клади на борт самолета рюкзаки и лекарства

Российский Минтранс доработал нормы для ручной клади.
В июле в ведомстве определили, что пассажир имеет право минимум на 5 килограммов бесплатно, но из списка вещей, которые можно брать сверх лимита, исключили зонты, ноутбуки, смартфоны, букеты.
В перечне остались дамская сумка, портфель, детское питания и люлька, костюм в портпледе, костыли. Также в итоге разрешили брать с собой верхнюю одежду, а сейчас стало известно, что туда добавились рюкзак и лекарства.
В перечне остались дамская сумка, портфель, детское питания и люлька, костюм в портпледе, костыли. Также в итоге разрешили брать с собой верхнюю одежду, а сейчас стало известно, что туда добавились рюкзак и лекарства.
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