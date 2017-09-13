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  • 13.09, 17:23
    В польский Гданьск прибыла тяжелая американская военная техника. Польша, США, армии мира, оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ польский Гданьск прибыла тяжелая американская военная техника

    В польский Гданьск прибыла тяжелая американская военная техника

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    В польский Гданьск прибыла тяжелая американская военная техника

    В польский Гданьск прибыла тяжелая американская военная техника

    В польский Гданьск прибыла тяжелая американская военная техника

      Американские танки, бронетранспортеры и другая военная техника доставлена в порт польского приморского города Гданьска. Вооружение прибыло в рамках ротации танковой бригады США, развернутой в стране в рамках операции «Атлантическая решимость» (Atlantic Resolve).

      На территории Польши расквартированы 3,5 тысячи американских солдат. В их распоряжении 400 танков и гусеничных машин, включая 87 танков Abrams и 18 самоходных гаубиц Paladin.

      «Атлантическая решимость» призвана увеличить присутствие вооруженных сил Североатлантического альянса в Восточной Европе и странах Прибалтики. Пока это происходит на ротационной основе, однако в Варшаве не раз заявляли, что были бы рады появлению американской военной базы на территории страны на постоянной основе.

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