В польский Гданьск прибыла тяжелая американская военная техника

Американские танки, бронетранспортеры и другая военная техника доставлена в порт польского приморского города Гданьска. Вооружение прибыло в рамках ротации танковой бригады США, развернутой в стране в рамках операции «Атлантическая решимость» (Atlantic Resolve).

На территории Польши расквартированы 3,5 тысячи американских солдат. В их распоряжении 400 танков и гусеничных машин, включая 87 танков Abrams и 18 самоходных гаубиц Paladin.



«Атлантическая решимость» призвана увеличить присутствие вооруженных сил Североатлантического альянса в Восточной Европе и странах Прибалтики. Пока это происходит на ротационной основе, однако в Варшаве не раз заявляли, что были бы рады появлению американской военной базы на территории страны на постоянной основе.