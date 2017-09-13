Шмаков предложил поднять МРОТ с начала 2018 года

Владимир Путин сегодня вновь вернулся к теме повышения минимального размера оплаты труда.
Президент в сочинской резиденции принял руководителя Федерации независимых профсоюзов Михаила Шмакова. В понедельник российский лидер поручил правительству внести в Госдуму предложение о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму с 2019 года, а по возможности и раньше.
Сегодня же Шмаков предложил поднять минимальный размер оплаты труда уже с 1 января будущего года. Глава Федерации независимых профсоюзов уточнил, что для решения этого вопроса потребуется около 60 миллиардов рублей, из них на федеральный бюджет придется от 16 до 18 миллиардов. Сейчас минимальный размер оплаты труда в России составляет 7 тысяч 800 рублей, а прожиточный минимум — 11 тысяч 163 рубля.
Сегодня же Шмаков предложил поднять минимальный размер оплаты труда уже с 1 января будущего года. Глава Федерации независимых профсоюзов уточнил, что для решения этого вопроса потребуется около 60 миллиардов рублей, из них на федеральный бюджет придется от 16 до 18 миллиардов. Сейчас минимальный размер оплаты труда в России составляет 7 тысяч 800 рублей, а прожиточный минимум — 11 тысяч 163 рубля.
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