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  • 13.09, 17:23
    Шмаков предложил поднять МРОТ с начала 2018 года. Путин, зарплаты, работа, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВШмаков предложил поднять МРОТ с начала 2018 года

    Шмаков предложил поднять МРОТ с начала 2018 года

    1 комментарий

    Шмаков предложил поднять МРОТ с начала 2018 года

    Шмаков предложил поднять МРОТ с начала 2018 года

      Владимир Путин сегодня вновь вернулся к теме повышения минимального размера оплаты труда.

      Президент в сочинской резиденции принял руководителя Федерации независимых профсоюзов Михаила Шмакова. В понедельник российский лидер поручил правительству внести в Госдуму предложение о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму с 2019 года, а по возможности и раньше.

      Сегодня же Шмаков предложил поднять минимальный размер оплаты труда уже с 1 января будущего года. Глава Федерации независимых профсоюзов уточнил, что для решения этого вопроса потребуется около 60 миллиардов рублей, из них на федеральный бюджет придется от 16 до 18 миллиардов. Сейчас минимальный размер оплаты труда в России составляет 7 тысяч 800 рублей, а прожиточный минимум — 11 тысяч 163 рубля.

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