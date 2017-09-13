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  • 13.09, 17:23
    Угрозы и избиения: на Урале коммунальщики ведут войну за обслуживание домов. Екатеринбург, ЖКХ, тарифы и цены. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУгрозы и избиения: на Урале коммунальщики ведут войну за обслуживание домов

    Угрозы и избиения: на Урале коммунальщики ведут войну за обслуживание домов

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    Угрозы и избиения: на Урале коммунальщики ведут войну за обслуживание домов

    Угрозы и избиения: на Урале коммунальщики ведут войну за обслуживание домов

    Угрозы и избиения: на Урале коммунальщики ведут войну за обслуживание домов

      Екатеринбург рискует в скором времени вернуться в 90-е. В таком положении город оказался из-за двух коммунальных управляющих компаний, которые ведут между собой настоящие бандитские разборки. Страдают от них в первую очередь жильцы домов, которые конторы не поделили. Людям приходят платежки от обеих компаний, иногда на сотни тысяч рублей. Сопровождаются такие суммы угрозами.

      В свои 90 лет ветеран Анатолий Екимовских с трудом поднимается по лестнице. У него нет ни моральных, ни физических сил ходить по инстанциям и разбираться с коммунальщиками. Когда управляющая компания неожиданно выставила пенсионеру космический счет, он просто оплатил его. Жильцы дома пытались объяснить пожилому соседу, что 79 тысяч рублей с него требуют незаконно, но их аргументы померкли на фоне угроз в квитанции: не погасите долг — лишим льгот, отключим газ, вызовем в суд.

      Анатолий Екимовских, местный житель: «У меня инвалидность II группы из-за сердца, поэтому такие потрясения мне не нужны. Я просто могу скончаться».

      Деньги, которые Анатолий Николаевич откладывал несколько лет, ушли на счет управляющей компании «Орджоникидзевская», которая обслуживала дом ветерана. Но в 2015 у коммунальщиков возникли проблемы с лицензией. Пока организация ее получила, многоэтажку и еще четыре десятка соседних домов взяла на баланс другая организация «ЖКО Екатеринбург».

      С тех пор микрорайон Уралмаш превратился в настоящее поле боя коммунальщиков. Однажды жильцы обнаружили в почтовых ящиках не одну, а сразу две квитанции — от старых и новых управленцев. Жилищный кодекс гласит, что обслуживать дом может только одна управляющая компания. Но попробуй догадаться, которая из двух квитанций подлинная, кому платить и с кого спрашивать?

      Представлять интересы пострадавших в суде горожан взялись юристы народного контроля в сфере ЖКХ. Но после первых же исков о двойных квитанциях офис правозащитников обстреляли. Борьба за деньги жильцов в Екатеринбурге давно вышла за пределы правового поля. Коммунальщики методами 90-х годов выясняют, кто в доме хозяин. Как-то неизвестные избили дворников, ехавших со смены на служебном автомобиле. Подробности — в репортаже корреспондента Ольги Зенковой.

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