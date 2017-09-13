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  • 13.09, 17:23
    Брат-десантник помог участницам «Ты супер! Танцы» справиться с горечью поражения. дети и подростки, знаменитости, НТВ, Ты супер Танцы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБрат-десантник помог участницам «Ты супер! Танцы» справиться с горечью поражения

    Брат-десантник помог участницам «Ты супер! Танцы» справиться с горечью поражения

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    <nobr>Брат-десантник</nobr> помог участницам «Ты супер! Танцы» справиться с горечью поражения

    Брат-десантник помог участницам «Ты супер! Танцы» справиться с горечью поражения

    <nobr>Брат-десантник</nobr> помог участницам «Ты супер! Танцы» справиться с горечью поражения

      Зрители НТВ 16 сентября увидят третий конкурсный день проекта «Ты супер! Танцы». Отборочные испытания — ответственный и сложный момент для юных исполнителей. Справиться с волнением ребятам помогают известные артисты, танцоры, певцы.

      Участницам проекта НТВ «Ты супер! Танцы» пришли на помощь Воздушно-десантные войска. Чтобы поддержать сирот Олесю и Веру Желтовых из Рязанской области приехал их старший брат-десантник. Несколько лет назад он спас им жизнь, вытащив девушек из горящего дома.

      Фирменное движение сестер подобно удару током. Сначала оно сразило зрителей, а потом и всех членов жюри. На проект «Ты супер! Танцы» Олеся и Вера приехали из Рыбного Рязанской области. Там девочки последние полтора года воспитываются в школе-интернате.

      Олеся Желтова, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «У нас нет мамы и папы».

      Как выяснил корреспондент Алексей Симахин, всего в семье Желтовых 7 детей — 5 девчонок и 2 парня. После автокатастрофы, в которой погибла мать, все семейные хлопоты взял на себя отец. Маленький домик Желтовых сгорит в пожаре в 2016 году. Из огня детей вытащит старший брат Андрей. Глава семьи, простой электрик, не пережил этой материальной потери, сдали нервы. Детей он отправил в интернат, а сам покончил с собой.

      Олеся Желтова: «Я, когда вспоминаю про родителей, я всегда плачу».

      За первым в их жизни выступлением из-за ящиков со сценическим оборудованием наблюдал родной брат Андрей. Тот самый, что в 2016-м вытащил сестренок из огня.

      Андрей Желтов, брат Веры и Олеси Желтовых: «Так вышло, что дома начался пожар, в той ситуации я быстро отреагировал, выбежал на улицу, взял несколько одеял, укрыл, чтобы им было тепло. А дальше уже приехали пожарные и скорая».

      Слезы на глазах девчонок — от радости встречи с братом-героем, а еще из-за поражения. В следующий тур проекта сестры Желтовы не прошли. Вместе с Андреем они вытрут слезы и вернуться в уже ставший им родным интернат. Забрать к себе девочек брат пока не может. Он — курсант Рязанского военно-воздушного училища.

      Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите в субботу, 16 сентября, в 20:00 на НТВ.

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