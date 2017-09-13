Звезда сериала «Клиника» узнал, что лечит импотенцию в Саратове

Звезда американского сериала «Клиника» Зак Брафф отреагировал на нелегальную рекламу со своим участием в Саратове.
Актер, сыгравший в сериале «Клиника» роль молодого врача Джей Ди, с удивлением заметил, что предлагает жителям Саратова восстановить мужскую силу.
Отметим, что ранее актер узнал, что его образ использовал в рекламе украинский компьютерный мастер. При этом Брафф заявил, что «теперь занимается ремонтом компьютеров в России», однако поклонники быстро указали актеру на то, что это украинское объявление.
Отметим, что ранее актер узнал, что его образ использовал в рекламе украинский компьютерный мастер. При этом Брафф заявил, что «теперь занимается ремонтом компьютеров в России», однако поклонники быстро указали актеру на то, что это украинское объявление.
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