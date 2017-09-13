Звезда сериала «Клиника» узнал, что лечит импотенцию в Саратове

🤦🏻‍♂️ Публикация от Zach Braff (@zachbraff) Сен 12 2017 в 10:28 PDT

Apparently in Russia I do computer repair. #blessed Публикация от Zach Braff (@zachbraff) Сен 10 2017 в 6:32 PDT

Актер, сыгравший в сериале «Клиника» роль молодого врача Джей Ди, с удивлением заметил, что предлагает жителям Саратова восстановить мужскую силу.Отметим, что ранее актер узнал, что его образ использовал в рекламе украинский компьютерный мастер. При этом Брафф заявил, что «теперь занимается ремонтом компьютеров в России», однако поклонники быстро указали актеру на то, что это украинское объявление.