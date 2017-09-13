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  • 13.09, 15:52

    Звезда сериала «Клиника» узнал, что лечит импотенцию в Саратове

    2 комментария
    • Фото: @zachbraff / twitter.com
    Звезда сериала «Клиника» узнал, что лечит импотенцию в Саратове

    Звезда сериала «Клиника» узнал, что лечит импотенцию в Саратове

    Звезда сериала «Клиника» узнал, что лечит импотенцию в Саратове
  • Фото: @zachbraff / twitter.com

    • Звезда американского сериала «Клиника» Зак Брафф отреагировал на нелегальную рекламу со своим участием в Саратове.

    Актер, сыгравший в сериале «Клиника» роль молодого врача Джей Ди, с удивлением заметил, что предлагает жителям Саратова восстановить мужскую силу.

    🤦🏻‍♂️

    Публикация от Zach Braff (@zachbraff)



    Отметим, что ранее актер узнал, что его образ использовал в рекламе украинский компьютерный мастер. При этом Брафф заявил, что «теперь занимается ремонтом компьютеров в России», однако поклонники быстро указали актеру на то, что это украинское объявление.

    Apparently in Russia I do computer repair. #blessed

    Публикация от Zach Braff (@zachbraff)


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