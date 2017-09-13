Рабочие уложили 600 «лежачих полицейских» на километр дороги

На одной из дорог в Китае рабочие перестарались с созданием искусственных неровностей.
На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что машины с большим трудом преодолевают тот отрезок пути, который обезопасили рабочие. Скопление «полицейских» расположено на довольно извилистой дороге.
Водители насчитали более 600 «лежачих полицейских» на протяжении всего одного километра. При этом неровности расположены на расстоянии 1,5 метра друг от друга.
Видео опубликовано в официальном Twitter-аккаунте Global Times, сообщает РИА Новости.
Водители насчитали более 600 «лежачих полицейских» на протяжении всего одного километра. При этом неровности расположены на расстоянии 1,5 метра друг от друга.
Видео опубликовано в официальном Twitter-аккаунте Global Times, сообщает РИА Новости.
Do you dare to try this bumpy road? This one-kilometer stretch of road is full of speed bumps, which are placed every 1.5 meters apart pic.twitter.com/MixvzfYNQo— Global Times (@globaltimesnews) 13 сентября 2017 г.
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