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  • 13.09, 15:52

    Рабочие уложили 600 «лежачих полицейских» на километр дороги

    1 комментарий
    • Фото: @globaltimesnews /twitter.com
    Рабочие уложили 600 «лежачих полицейских» на километр дороги

    Рабочие уложили 600 «лежачих полицейских» на километр дороги

    Рабочие уложили 600 «лежачих полицейских» на километр дороги
  • Фото: @globaltimesnews /twitter.com

    • На одной из дорог в Китае рабочие перестарались с созданием искусственных неровностей.

    На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что машины с большим трудом преодолевают тот отрезок пути, который обезопасили рабочие. Скопление «полицейских» расположено на довольно извилистой дороге.

    Водители насчитали более 600 «лежачих полицейских» на протяжении всего одного километра. При этом неровности расположены на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

    Видео опубликовано в официальном Twitter-аккаунте Global Times, сообщает РИА Новости.


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