Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.09, 15:53

    Белых потерял двух адвокатов из-за неспособности оплатить их услуги

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский
    Белых потерял двух адвокатов <nobr>из-за</nobr> неспособности оплатить их услуги

    Белых потерял двух адвокатов из-за неспособности оплатить их услуги

    Белых потерял двух адвокатов <nobr>из-за</nobr> неспособности оплатить их услуги
  • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский

    • Адвокаты Дмитрий Кудряшов и Ирина Ярош перестали предоставлять услуги экс-губернатору Кировской области Никите Белых, так он не смог оплатить их услуги.

    После того, как Кудряшов и Ярош вышли из дела, интересы Белых в суде будет представлять только адвокат Андрей Грохотов. Об этом заявила председательствующая судья Татьяна Васюченко. Она отметила, что в настоящий момент договор с адвокатами расторгнут.

    Татьяна Васюченко, судья: «В связи с тем, что Никита Юрьевич не оплатил услуги адвокатов Ирины Ярош и Дмитрия Кудряшова, договор с ними был расторгнут. Прошу вас, уважаемые защитники, покинуть зал», — сказала председательствующая судья Татьяна Васюченко.

    Бывший губернатор Кировской области обвиняется в получении взятки на общую сумму 600 тысяч евро. Он был задержан с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. На следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест.

    По версии следствия, в 2012–2016 годах Белых лично и через посредников получил две взятки в особо крупном размере за предоставление ряда льгот Нововятскому лыжному комбинату и компании «Кировлес».

    Белых свою вину не признает. Он остается под арестом до 4 февраля 2018 года.

    Новости по теме

    Дело Никиты Белых

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru