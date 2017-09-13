Белых потерял двух адвокатов из-за неспособности оплатить их услуги

Адвокаты Дмитрий Кудряшов и Ирина Ярош перестали предоставлять услуги
экс-губернатору Кировской области Никите Белых, так он не смог оплатить их услуги.
После того, как Кудряшов и Ярош вышли из дела, интересы Белых в суде будет представлять только адвокат Андрей Грохотов. Об этом заявила председательствующая судья Татьяна Васюченко. Она отметила, что в настоящий момент договор с адвокатами расторгнут.
Татьяна Васюченко, судья: «В связи с тем, что Никита Юрьевич не оплатил услуги адвокатов Ирины Ярош и Дмитрия Кудряшова, договор с ними был расторгнут. Прошу вас, уважаемые защитники, покинуть зал», — сказала председательствующая судья Татьяна Васюченко.
Бывший губернатор Кировской области обвиняется в получении взятки на общую сумму 600 тысяч евро. Он был задержан с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. На следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест.
По версии следствия, в 2012–2016 годах Белых лично и через посредников получил две взятки в особо крупном размере за предоставление ряда льгот Нововятскому лыжному комбинату и компании «Кировлес».
Белых свою вину не признает. Он остается под арестом до 4 февраля 2018 года.
Татьяна Васюченко, судья: «В связи с тем, что Никита Юрьевич не оплатил услуги адвокатов Ирины Ярош и Дмитрия Кудряшова, договор с ними был расторгнут. Прошу вас, уважаемые защитники, покинуть зал», — сказала председательствующая судья Татьяна Васюченко.
Бывший губернатор Кировской области обвиняется в получении взятки на общую сумму 600 тысяч евро. Он был задержан с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. На следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест.
По версии следствия, в 2012–2016 годах Белых лично и через посредников получил две взятки в особо крупном размере за предоставление ряда льгот Нововятскому лыжному комбинату и компании «Кировлес».
Белых свою вину не признает. Он остается под арестом до 4 февраля 2018 года.
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