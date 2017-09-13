Службу внешней разведки Украины возглавил Божок

Бывший и. о. главы миссии Украины при НАТО Егор Божок стал главой Службы внешней разведки страны.

На церемонии представления нового начальника коллективу службы президент Пётр Порошенко отметил, что знает Божка «как патриота, решительного, профессионального человека, который имеет огромный опыт зарубежной работы». По мнению, украинского президента это назначение даст импульс в развитии ведомства, а новому главе удастся значительно усилить эффективность работы службы и взаимодействия с другими ведомствами оборонного блока.



Егор Божок с июня 2015 года исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО, после того как с этой должности был уволен Игорь Долгов. По словам Порошенко, работа Божка в миссии помогла скоординировать усилия международных партнеров в поддержку Украины и усилить обороноспособность страны.