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  • 13.09, 15:52
    Прижившийся в башкирской семье медвежонок-сирота нашел новый дом. Башкирия, животные, медведи, Уфа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрижившийся в башкирской семье медвежонок-сирота нашел новый дом

    Прижившийся в башкирской семье медвежонок-сирота нашел новый дом

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    Прижившийся в башкирской семье <nobr>медвежонок-сирота</nobr> нашел новый дом

    Прижившийся в башкирской семье медвежонок-сирота нашел новый дом

    Прижившийся в башкирской семье <nobr>медвежонок-сирота</nobr> нашел новый дом

      Человек медведю друг. Это своим примером доказал охотник Рашит Кунакбаев. Несколько месяцев назад он нашел в лесу больного медвежонка и выходил его. Зверь влился в семью, играть с ним позволяли даже детям. Несмотря на взаимную привязанность, людям пришлось расстаться с хищником.

      Трогательное видео, пожалуй, единственное, что останется у башкирского на память о любимом питомце. Рашиту Кунакбаеву придется попрощаться с медвежонком, которого весной он подобрал в лесу. Тот был слаб и болен. По всей видимости, мать бросила его или погибла. Мужчина заботился о звере, как о ребенке, кормил из ложки, лечил отварами трав.

      Рашит Кунакбаев, охотник: «Он вообще маленький был, как кошка. Хорошие отношения у нас, он привык, постоянно рядом ходит, когда зову — приходит».

      К Бурому (так назвали медведя) вся семья привязалась, играть с ним позволяли даже детям, которых у Кунакбаевых двое. Но отец понимал, что со временем хищник будет представлять опасность. Бурого вернули в природу, он пришел назад. И так было несколько раз. Причем за лето хищник подрос, стал проявлять характер, чем пугал селян. Тогда в ситуацию вмешались специалисты из Минприроды. Они навестили семью и поняли, что на воле этому зверю уже не выжить, поэтому нашли ему другое пристанище.

      Александр Веричев, главный специалист-эксперт Белорецкой службы по охране и использованию объектов животного мира Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан: «Надо вызывать МЧС, нашу республиканскую службу Минэкологии, специалистов. Надо изымать это животное и лечить, пристраивать его в зоопарк или ветлечебницу».

      Как передает корреспондент Ангелина Машкина, медвежонка приютят в уфимском зверинце. Попрощаться с ним пришли все родственники Кунакбаевых. Бурый, будто предчувствуя разлуку, не отходил от хозяина. Успокоить его удалось только сладостями.

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