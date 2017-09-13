Пьяного депутата задержали за дебош в аэропорту Ростова-на-Дону

Нетрезвого пассажира сняли с рейса и задержали в
Ростове-на-Дону.
Пьяный мужчина пытался как можно скорее попасть на борт самолета, который направлялся в греческий город Салоники. Дебошир оскорблял окружающих и расталкивал других пассажиров.
Тогда командир воздушного судна принял решение снять пассажира с рейса и вызвать полицию. Однако и это не успокоило дебошира. Он стал нецензурно выражаться и продолжил попытки попасть в самолет.
Задержанному возмутителю спокойствия грозит до 15 суток ареста за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. Как сообщает DonDay, за дебош был задержан депутат городской думы Батайска Михаил Гранкин.
Тогда командир воздушного судна принял решение снять пассажира с рейса и вызвать полицию. Однако и это не успокоило дебошира. Он стал нецензурно выражаться и продолжил попытки попасть в самолет.
Задержанному возмутителю спокойствия грозит до 15 суток ареста за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. Как сообщает DonDay, за дебош был задержан депутат городской думы Батайска Михаил Гранкин.
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