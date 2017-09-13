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  • 13.09, 15:53

    Пьяного депутата задержали за дебош в аэропорту Ростова-на-Дону

    3 комментария
    • Фото: Батайская городская дума
    Пьяного депутата задержали за дебош в аэропорту <nobr>Ростова-на-Дону</nobr>

    Пьяного депутата задержали за дебош в аэропорту Ростова-на-Дону

    Пьяного депутата задержали за дебош в аэропорту <nobr>Ростова-на-Дону</nobr>
  • Фото: Батайская городская дума

    • Нетрезвого пассажира сняли с рейса и задержали в Ростове-на-Дону.

    Пьяный мужчина пытался как можно скорее попасть на борт самолета, который направлялся в греческий город Салоники. Дебошир оскорблял окружающих и расталкивал других пассажиров.

    Тогда командир воздушного судна принял решение снять пассажира с рейса и вызвать полицию. Однако и это не успокоило дебошира. Он стал нецензурно выражаться и продолжил попытки попасть в самолет.

    Задержанному возмутителю спокойствия грозит до 15 суток ареста за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. Как сообщает DonDay, за дебош был задержан депутат городской думы Батайска Михаил Гранкин.

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