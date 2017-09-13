Экс-главу ГИБДД Кузбасса увезли на суд подальше от влиятельных знакомых

Сегодня перед судом предстал
экс-начальник управления ГИБДД по Кемеровской области. Юрия Мовшина обвиняют в аварии, в которой погибли четыре женщины.
Суд над экс-начальником управления ГИБДД Кемеровской области Юрием Мовшиным, который спровоцировал смертельное ДТП, проходит почти за тысячу километров от его родного города. На этом настояли родственники погибших. Обстоятельства аварии неоднозначны и они не хотели, чтобы делом занимались коллеги и знакомые обвиняемого, сообщает корреспондент НТВ Дарья Вязовая.
Мовшин до сих пор не заключен под стражу и находится под подпиской о невыезде. Авария, о которой идет речь, произошла в апреле 2016-го. В результате столкновении машин погибли четыре молодые женщины.
Установить обстоятельства аварии сыщикам помогла запись регистратора. Трасса была практически пустая. Внедорожник, за рулем которого находился Мовшин, выехал на полосу встречного движения и врезался в Toyota, она поворачивала. Выжить удалось лишь водителям обеих машин. Пассажирки Toyota получили слишком тяжелые травмы.
Галина Гаврилова, Дарья Башурова и Светлана Пермякова — участницы красноярского мотоклуба. В Кемерово приехали на сибирский Слет байкеров. У одной из них остались трое детей, у другой — один ребенок. А вот четвертая погибшая — Наталья Лосева — незадолго до происшествия вышла замуж и только планировала завести малыша. Сегодня в суде озвучили результаты двух экспертиз. И они противоречат друг другу. По версии одних специалистов, Мовшин превысил допустимую скорость. По заключению других, ничего не нарушал. Адвокаты бывшего полицейского отдельно отметили, что знак «Обгон запрещен» на том участке дороге не установлен, а значит маневр нельзя считать нарушением.
Николай Ворошилов, адвокат Юрия Мовшина: «Это же не умышленное преступление, это по неосторожности. Правильно потерпевшая сказала: каждый может оказаться в сложной ситуации. И то, что человек занимал какие-то посты, не суть определяющая. Виновен либо не виновен любой человек».
Кстати, Мовшина признали виновником аварии не сразу. Пока шло следствие, ответственность хотели возложить также на водителя второй машины. Пассажирки были его знакомыми и попросили подбросить. Оказалось, что садиться за руль он не имел права — был лишен водительского удостоверения. Тем не менее, по оценке следователей, на дороге автомобилист вел себя предельно аккуратно и никаким образом не мог спровоцировать ДТП. Подробнее — в репортаже НТВ.
Мовшин до сих пор не заключен под стражу и находится под подпиской о невыезде. Авария, о которой идет речь, произошла в апреле 2016-го. В результате столкновении машин погибли четыре молодые женщины.
Установить обстоятельства аварии сыщикам помогла запись регистратора. Трасса была практически пустая. Внедорожник, за рулем которого находился Мовшин, выехал на полосу встречного движения и врезался в Toyota, она поворачивала. Выжить удалось лишь водителям обеих машин. Пассажирки Toyota получили слишком тяжелые травмы.
Галина Гаврилова, Дарья Башурова и Светлана Пермякова — участницы красноярского мотоклуба. В Кемерово приехали на сибирский Слет байкеров. У одной из них остались трое детей, у другой — один ребенок. А вот четвертая погибшая — Наталья Лосева — незадолго до происшествия вышла замуж и только планировала завести малыша. Сегодня в суде озвучили результаты двух экспертиз. И они противоречат друг другу. По версии одних специалистов, Мовшин превысил допустимую скорость. По заключению других, ничего не нарушал. Адвокаты бывшего полицейского отдельно отметили, что знак «Обгон запрещен» на том участке дороге не установлен, а значит маневр нельзя считать нарушением.
Николай Ворошилов, адвокат Юрия Мовшина: «Это же не умышленное преступление, это по неосторожности. Правильно потерпевшая сказала: каждый может оказаться в сложной ситуации. И то, что человек занимал какие-то посты, не суть определяющая. Виновен либо не виновен любой человек».
Кстати, Мовшина признали виновником аварии не сразу. Пока шло следствие, ответственность хотели возложить также на водителя второй машины. Пассажирки были его знакомыми и попросили подбросить. Оказалось, что садиться за руль он не имел права — был лишен водительского удостоверения. Тем не менее, по оценке следователей, на дороге автомобилист вел себя предельно аккуратно и никаким образом не мог спровоцировать ДТП. Подробнее — в репортаже НТВ.
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