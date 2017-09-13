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  • 13.09, 14:21
    Вербовщиков ИГИЛ обезвредили в самарской многоэтажке. задержание, Исламское государство, Самара, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВербовщиков ИГИЛ обезвредили в самарской многоэтажке

    Вербовщиков ИГИЛ обезвредили в самарской многоэтажке

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    Вербовщиков ИГИЛ обезвредили в самарской многоэтажке

    Вербовщиков ИГИЛ обезвредили в самарской многоэтажке

    Вербовщиков ИГИЛ обезвредили в самарской многоэтажке

      Несколько правоохранительных ведомств сегодня обеспечивали безопасность жильцов многоэтажки в Самаре. В здании сотрудники ФСБ проводили операцию по задержанию вербовщиков в ряды организации «Исламское государство».

      На операцию в многоэтажке бойцы спецназа ФСБ ехали с понимаем того, что им могут оказать серьезное сопротивление. Ведь все, кого предстояло задержать в небольшой однушке, входили в состав ячейки запрещенной в России группировки. Многие участники собирались пересечь границу, чтобы присоединиться к отрядам террористов на Ближнем Востоке. Поэтому во время задержания бойцы действовали максимально осторожно.

      В квартире оказалось девять мужчин и одна женщина. Все — нелегальные мигранты из стран Центральной Азии. По данным ФСБ, эти люди занимались вербовкой боевиков в ряды исламистов. В соцсетях они создали несколько закрытых сообществ, в которых призывали других мигрантов к совершению терактов на территории России, а с тех, кто был не готов принести себя в жертву, собирали деньги на джихад. Затем огромные суммы, уже переведенные в доллары, отправляли в Сирию и Ирак. Силовики обнаружили несколько тетрадей, в которых подозреваемые записывали данные обо всех полученных взносах.

      По словам соседей, арендаторы квартиры избегали общения и в редких разговорах представлялись дворниками или дорожными рабочими. При этом к жильцам часто приходили гости.

      Известно, что одновременно задержание экстремистов проводились и в Свердловской области — там действовала еще одна глубоко законспирированная ячейка.

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