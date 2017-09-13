Золотой Mercedes насмерть сбил любительницу селфи: видео

В Сочи туристка погибла под колесами автомобиля, когда собиралась сделать селфи около вантового моста по дороге из Красной Поляны.

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Сочи

Туристы, супружеская пара, ехали на такси в Сочи и захотели остановиться в живописном месте, чтобы сделать несколько фото. Водитель посоветовал им перейти дорогу — там уже фотографировались две девушки. Компания перебегала проезжую часть в неположенном месте, при этом женщина отстала и не заметила несущийся на нее золотой Mercedes.



При столкновении туристку отбросило на несколько метров. Шансов выжить у нее не было.



Мария Пирогова, начальник пресс-службы МВД по Краснодарскому краю: «38-летняя женщина погибла на месте. Назначено проведение автотехнической экспертизы, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение».



На видео, сделанном после жуткой аварии, видна та самая золотистая иномарка, под колесами которой погибла туристка. На капоте машины — вмятина, разбито лобовое стекло. Автомобиль, как выяснилось, принадлежит развлекательному заведению. Водитель развозил гостей по отелям. При составлении протокола он отметил, что аварийные ситуации на этом участке дороги происходят слишком часто.



Вантовый мост по дороге на Красную поляну, конечно, местная достопримечательность. Там постоянно кто-нибудь фотографируется. Судя по многочисленным публикациям в Интернете, ради выгодного ракурса туристы серьезно рискуют.



Полицейские отмечают, что туристы нарушают правила движения при попустительстве автомобилистов. Таксисты нередко навязывают фотосессии на фоне горного пейзажа. А те, кто боится выходить на трассу, снимают завораживающие виды из салона машин. При этом водители сбавляют скорость, создавая помехи остальным участникам движения. Поэтому не исключено, что в ближайшее время будут приняты дополнительные меры безопасности на этом участке дороги, сообщает корреспондент НТВ Анастасия Щапова.