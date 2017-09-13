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  • 13.09, 15:52
    Мать-одиночка призналась на видео, что морит своих детей голодом. Ленинградская область, дети и подростки, материнский капитал, социальное обеспечение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМать-одиночка призналась на видео, что морит своих детей голодом

    Мать-одиночка призналась на видео, что морит своих детей голодом

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    <nobr>Мать-одиночка</nobr> призналась на видео, что морит своих детей голодом

    Мать-одиночка призналась на видео, что морит своих детей голодом

    <nobr>Мать-одиночка</nobr> призналась на видео, что морит своих детей голодом

      Мать-одиночка из Ленинградской области сама опубликовала в Интернете видео, в котором признается: она так бедна, что не кормит своих детей.

      На любительском видео сирота, воспитывающая двоих малышей, просит о помощи. Женщина сама разместила этот ролик в сети, и он тут же стал поводом для прокурорской проверки. На видео Евгения Фатыкова заявила: она не кормит сыновей уже несколько дней, потому что нет денег.

      Чиновники, сотрудники прокуратуры и соцслужб намерены детально разобраться в ситуации, так как есть подозрение, что это манипуляция, и женщина сама зашла и завела детей в этот тупик. В своем обращении Фатыкова утверждает, что живет в невыносимых условиях, хотя квартиру ей как сироте предоставили бесплатно. Она утверждает, что не может пойти на работу из-за инвалидности. Однако инвалидность до сих пор не оформлена, несмотря на то, что Фатыкова пользуется бесплатными юридическими консультациями.

      Для одного из сыновей есть место в детском саду, пособия на содержание детей женщина получает. Семью на особом контроле держат представители соцслужб. Они уверяют, что делают все возможное, но отдачи так и не дождались. Теперь ситуацию изучают прокуроры. Им же предстоит выяснить, почему Фатыкова до сих пор не оформила документы на материнский капитал.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.

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