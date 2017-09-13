В Омске пожилую женщину госпитализировали после визита судебных приставов

Пожилые супруги в среду в Омске отказались принудительно выселяться из уже не принадлежащей им квартиры, в итоге женщину пришлось госпитализировать.
Конфликт произошел между судебными приставами и бывшими владельцами квартиры в Омске, которые отказались покинуть жилье. Сообщается, что после короткой перепалки за закрытыми дверями, супруге должника пришлось вызывать скорую. Пенсионерку госпитализировали.
Представитель УФССП Омска: «В итоге что-то произошло, они пожилые люди, супруге бывшего собственника стало плохо, вызвали „скорую“, и ее увезли в больницу. В связи с этим, так как бывших собственников нет в квартире, приставы приостановили исполнительные действия до выяснения обстоятельств и, вероятно, до окончания госпитализации».
Ранее СМИ сообщали, что пожилые супруги во время визита приставов угрожали взорвать весь дом, если от них не отстанут. Однако в ведомстве такую информацию не подтвердили. «На место прибыл участковый уполномоченный полиции, и ситуация оперативно была разрешена», — сообщили РИА Новости в УФССП.
Представитель УФССП Омска: «В итоге что-то произошло, они пожилые люди, супруге бывшего собственника стало плохо, вызвали „скорую“, и ее увезли в больницу. В связи с этим, так как бывших собственников нет в квартире, приставы приостановили исполнительные действия до выяснения обстоятельств и, вероятно, до окончания госпитализации».
Ранее СМИ сообщали, что пожилые супруги во время визита приставов угрожали взорвать весь дом, если от них не отстанут. Однако в ведомстве такую информацию не подтвердили. «На место прибыл участковый уполномоченный полиции, и ситуация оперативно была разрешена», — сообщили РИА Новости в УФССП.
Комментарии