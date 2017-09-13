Американские военные поженились после операции в разрушенном «Ирмой» районе

Около 16 миллионов человек в США
из-за урагана «Ирма» до сих пор остаются без электричества. Жителям особенно пострадавших районов придется жить без света почти две недели. Раньше энергосистемы не починят. Еще больше времени уйдет на восстановление домов. Предварительный ущерб от стихийного бедствия превышает 200 миллиардов долларов.
В исторический центр города Чарльстона (Южная Каролина) «Ирма» принесла рекордное за последние годы наводнение. В воде оказались десятки городских кварталов. Похожая картина почти на всем побережье до самой Флориды.
«Ирма» не обрушила на юго-восточные районы США всю свою мощь, растеряв ее на подступах, но даже того, что она успела натворить в Америке, хватит на недели, а то и месяцы восстановительных работ.
Уильям Маккью, местный житель: «Ветер был, но нас беспокоила вода. Мы смотрели, как она поднимается, поднимается, доходит до порога и останавливается. Нам очень повезло».
Но повезло не всем и не везде. На мысе Флорида-Кис, который первым попал под удар «Ирмы», полностью разрушена четверть домов, почти все остальные так или иначе повреждены.
Рик Скотт, губернатор штата Флорида: «Хорошо то, что на западном побережье нет таких повреждений, каких мы ожидали. Если вы были в Кис или видели фотографии, там в трейлерных парках словно кто-то все перевернул. Можно только молиться, что там все остались живы».
По подсчетам властей, «Ирма» причастна к смерти как минимум 13 американцев. На Карибах счет погибших приблизился к 4 десяткам. Многие острова ураган просто перекрасил, из зеленых они стали коричневыми, на снимках из космоса это хорошо видно.
Президент Франции Эммануэль Макрон накануне осмотрел пострадавшую французскую собственность на Карибах и пообещал помочь отстроить острова заново. В четверг с подобной миссией во Флориду прилетит президент Трамп.
Кто-то теряет, а кто-то находит. Парочка солдат Национальной гвардии США, приехавшая во Флориду участвовать в спасательных операциях, после одной из них решила пожениться. Свадьбу сыграли в камуфляже. Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, острословы тут же отметили, что брак у молодоженов должен быть ураганным, и попросили новобрачных не называть детей именами Харви и Ирма.
«Ирма» не обрушила на юго-восточные районы США всю свою мощь, растеряв ее на подступах, но даже того, что она успела натворить в Америке, хватит на недели, а то и месяцы восстановительных работ.
Уильям Маккью, местный житель: «Ветер был, но нас беспокоила вода. Мы смотрели, как она поднимается, поднимается, доходит до порога и останавливается. Нам очень повезло».
Но повезло не всем и не везде. На мысе Флорида-Кис, который первым попал под удар «Ирмы», полностью разрушена четверть домов, почти все остальные так или иначе повреждены.
Рик Скотт, губернатор штата Флорида: «Хорошо то, что на западном побережье нет таких повреждений, каких мы ожидали. Если вы были в Кис или видели фотографии, там в трейлерных парках словно кто-то все перевернул. Можно только молиться, что там все остались живы».
По подсчетам властей, «Ирма» причастна к смерти как минимум 13 американцев. На Карибах счет погибших приблизился к 4 десяткам. Многие острова ураган просто перекрасил, из зеленых они стали коричневыми, на снимках из космоса это хорошо видно.
Президент Франции Эммануэль Макрон накануне осмотрел пострадавшую французскую собственность на Карибах и пообещал помочь отстроить острова заново. В четверг с подобной миссией во Флориду прилетит президент Трамп.
Кто-то теряет, а кто-то находит. Парочка солдат Национальной гвардии США, приехавшая во Флориду участвовать в спасательных операциях, после одной из них решила пожениться. Свадьбу сыграли в камуфляже. Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, острословы тут же отметили, что брак у молодоженов должен быть ураганным, и попросили новобрачных не называть детей именами Харви и Ирма.
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