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  • 13.09, 14:22

    Против замглавы ФСИН Коршунова завели уголовное дело

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    Против замглавы ФСИН Коршунова завели уголовное дело

    Против замглавы ФСИН Коршунова завели уголовное дело

    Уголовное дело о растрате заведено в отношении заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний.

    Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело против заместителя директора ФСИН Олега Коршунова. Фигуранта подозревают в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения, сообщили в СК.

    Ранее сообщалось, что Коршунова задержали после того, как в его московской квартире был проведен обыск.

    По данным СМИ, Коршунова заподозрили в причастности к растрате средств, выделенных на строительство СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге.

    По другим данным, управление СК по Калужской области заподозрило замглавы ФСИН в злоупотреблении служебными полномочиями и участии в создании преступной схемы по хищению более 1 млрд рублей.

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