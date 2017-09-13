Против замглавы ФСИН Коршунова завели уголовное дело

Уголовное дело о растрате заведено в отношении заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний.
Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело против заместителя директора ФСИН Олега Коршунова. Фигуранта подозревают в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения, сообщили в СК.
Ранее сообщалось, что Коршунова задержали после того, как в его московской квартире был проведен обыск.
По данным СМИ, Коршунова заподозрили в причастности к растрате средств, выделенных на строительство СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге.
По другим данным, управление СК по Калужской области заподозрило замглавы ФСИН в злоупотреблении служебными полномочиями и участии в создании преступной схемы по хищению более 1 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что Коршунова задержали после того, как в его московской квартире был проведен обыск.
По данным СМИ, Коршунова заподозрили в причастности к растрате средств, выделенных на строительство СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге.
По другим данным, управление СК по Калужской области заподозрило замглавы ФСИН в злоупотреблении служебными полномочиями и участии в создании преступной схемы по хищению более 1 млрд рублей.
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