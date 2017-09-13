Под Тюменью ребенок погиб, провалившись под землю в школьном дворе

Восьмилетний мальчик провалился под землю при обвале грунта на территории школы в Тюменской области. Спасти ребенка не удалось.
Трагедия произошла в селе Викулово Тюменской области. Как сообщили в пресс-службу СУ СКР по региону, во время обвала грунта во дворе школы играли дети, и один из школьников провалился под землю. Позже прибывшие на место спасатели нашли его тело. Обстоятельства и причины случившегося выясняют следователи.
По предварительной версии, грунт мог провалиться из-за весеннего паводка. Такую версию выдвинули в администрации областного губернатора. Там предположили, что, когда вода ушла, в грунте земле образовались пустоты. В ведомстве также сообщили, что сейчас все учащиеся школы эвакуированы, место ЧП огорожено.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
По предварительной версии, грунт мог провалиться из-за весеннего паводка. Такую версию выдвинули в администрации областного губернатора. Там предположили, что, когда вода ушла, в грунте земле образовались пустоты. В ведомстве также сообщили, что сейчас все учащиеся школы эвакуированы, место ЧП огорожено.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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