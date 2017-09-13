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  • 13.09, 14:21

    Под Тюменью ребенок погиб, провалившись под землю в школьном дворе

    1 комментарий
    • ishim__news / vk.com
    Под Тюменью ребенок погиб, провалившись под землю в школьном дворе

    Под Тюменью ребенок погиб, провалившись под землю в школьном дворе

    Под Тюменью ребенок погиб, провалившись под землю в школьном дворе
  • ishim__news / vk.com

    • Восьмилетний мальчик провалился под землю при обвале грунта на территории школы в Тюменской области. Спасти ребенка не удалось.

    Трагедия произошла в селе Викулово Тюменской области. Как сообщили в пресс-службу СУ СКР по региону, во время обвала грунта во дворе школы играли дети, и один из школьников провалился под землю. Позже прибывшие на место спасатели нашли его тело. Обстоятельства и причины случившегося выясняют следователи.

    По предварительной версии, грунт мог провалиться из-за весеннего паводка. Такую версию выдвинули в администрации областного губернатора. Там предположили, что, когда вода ушла, в грунте земле образовались пустоты. В ведомстве также сообщили, что сейчас все учащиеся школы эвакуированы, место ЧП огорожено.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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