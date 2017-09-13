Останки погибших в войне с Японией российских солдат перезахоронили в Благовещенске

В Благовещенске торжественно перезахоронили останки солдат и офицеров, погибших во время Русско-японской войны. Их случайно обнаружила в Китае супружеская пара. Семья собиралась возвести дом на месте старого кинотеатра, но из-за находки строительство отложили на 3 года.

На военно-мемориальном участке муниципального кладбища Благовещенска священники совершили заупокойную литию. В 5 гробах лежат останки солдат, подданных Российской империи, погибших в войне с Японией в начале XX века. Больше 100 лет их прах покоился на территории Китая, где произошли кровопролитные бои за контроль над Маньчжурией.



После войны убитых похоронили на православном кладбище в приграничной с Амурской областью провинции Цзилинь. Но спустя полвека, во времена культурной революции, погост был разрушен. Лишь 3 года назад останки случайно обнаружила китайская семья.



Лю Хуэй, жительница города Годзядань (КНР): «Мы с мужем выкупили в нашем поселке земельный участок, где находился старый кинотеатр, и решили там построить дом. Когда ветхое здание снесли, под фундаментом рабочие обнаружили множество фрагментов человеческих скелетов. Мы сразу сообщили об этом китайским властям, вскоре к нам приехали представители российского посольства».



Стройку супруги заморозили. Спустя год, после всех согласований между правительствами России и Китая, в Годзядань приехали поисковики из Благовещенска. Все это время китайцы бережно хранили обнаруженные останки в красной материи. Согласно по буддийским традициям, это знак особого почета и уважения.



То, что костные фрагменты принадлежат погибшим русским воинам, китайская пара догадывалась. Предположения окончательно подтвердили участники поискового отряда. На том же месте были найдены элементы военных мундиров времен царской России, нательные кресты и православные иконки. За неравнодушие к российской истории китайских граждан наградили медалями Минобороны. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.