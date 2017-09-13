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  • 13.09, 14:21
    Останки погибших в войне с Японией российских солдат перезахоронили в Благовещенске. Амурская область, войны и вооруженные конфликты, история, кладбища и захоронения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОстанки погибших в войне с Японией российских солдат перезахоронили в Благовещенске

    Останки погибших в войне с Японией российских солдат перезахоронили в Благовещенске

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    Останки погибших в войне с Японией российских солдат перезахоронили в Благовещенске

    Останки погибших в войне с Японией российских солдат перезахоронили в Благовещенске

    Останки погибших в войне с Японией российских солдат перезахоронили в Благовещенске

      В Благовещенске торжественно перезахоронили останки солдат и офицеров, погибших во время Русско-японской войны. Их случайно обнаружила в Китае супружеская пара. Семья собиралась возвести дом на месте старого кинотеатра, но из-за находки строительство отложили на 3 года.

      На военно-мемориальном участке муниципального кладбища Благовещенска священники совершили заупокойную литию. В 5 гробах лежат останки солдат, подданных Российской империи, погибших в войне с Японией в начале XX века. Больше 100 лет их прах покоился на территории Китая, где произошли кровопролитные бои за контроль над Маньчжурией.

      После войны убитых похоронили на православном кладбище в приграничной с Амурской областью провинции Цзилинь. Но спустя полвека, во времена культурной революции, погост был разрушен. Лишь 3 года назад останки случайно обнаружила китайская семья.

      Лю Хуэй, жительница города Годзядань (КНР): «Мы с мужем выкупили в нашем поселке земельный участок, где находился старый кинотеатр, и решили там построить дом. Когда ветхое здание снесли, под фундаментом рабочие обнаружили множество фрагментов человеческих скелетов. Мы сразу сообщили об этом китайским властям, вскоре к нам приехали представители российского посольства».

      Стройку супруги заморозили. Спустя год, после всех согласований между правительствами России и Китая, в Годзядань приехали поисковики из Благовещенска. Все это время китайцы бережно хранили обнаруженные останки в красной материи. Согласно по буддийским традициям, это знак особого почета и уважения.

      То, что костные фрагменты принадлежат погибшим русским воинам, китайская пара догадывалась. Предположения окончательно подтвердили участники поискового отряда. На том же месте были найдены элементы военных мундиров времен царской России, нательные кресты и православные иконки. За неравнодушие к российской истории китайских граждан наградили медалями Минобороны. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.

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