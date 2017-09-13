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  • 13.09, 12:51

    В мэрии Москвы предложили установить мемориальную доску Немцову в подъезде

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    В мэрии Москвы предложили установить мемориальную доску Немцову в подъезде

    В мэрии Москвы предложили установить мемориальную доску Немцову в подъезде

    В столичной мэрии дали совет инициаторам установки мемориальной доски Борису Немцову.

    В мэрии отметили, что установку таблички на фасаде здания необходимо согласовать с властями. Однако решение о размещении мемориальной доски в подъезде дома может быть принято самими жильцами.

    Как отмечает РИА Новости со ссылкой на источник в мэрии, в этом случае жильцы дома возьмут на себя ответственность за сохранность таблички.

    Напомним, 7 сентября стало известно, что на стене дома на Малой Ордынке в центре Москвы, где жил Борис Немцов, появилась мемориальная доска. Как утверждали инициаторы, табличку установили по решению жильцов дома.

    При этом в московской мэрии сообщили, что мемориал создан незаконно и будет демонтирован «за счет инициаторов». Дело в том, что в соответствии с городским законодательством, мемориальные доски устанавливаются не ранее, чем через 10 лет после исторического события или смерти увековечиваемого лица. Позднее активисты незарегистрированного движения SERB заявили, что демонтировали мемориальную доску.

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