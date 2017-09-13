В мэрии Москвы предложили установить мемориальную доску Немцову в подъезде

В столичной мэрии дали совет инициаторам установки мемориальной доски Борису Немцову.
В мэрии отметили, что установку таблички на фасаде здания необходимо согласовать с властями. Однако решение о размещении мемориальной доски в подъезде дома может быть принято самими жильцами.
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на источник в мэрии, в этом случае жильцы дома возьмут на себя ответственность за сохранность таблички.
Напомним, 7 сентября стало известно, что на стене дома на Малой Ордынке в центре Москвы, где жил Борис Немцов, появилась мемориальная доска. Как утверждали инициаторы, табличку установили по решению жильцов дома.
При этом в московской мэрии сообщили, что мемориал создан незаконно и будет демонтирован «за счет инициаторов». Дело в том, что в соответствии с городским законодательством, мемориальные доски устанавливаются не ранее, чем через 10 лет после исторического события или смерти увековечиваемого лица. Позднее активисты незарегистрированного движения SERB заявили, что демонтировали мемориальную доску.
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на источник в мэрии, в этом случае жильцы дома возьмут на себя ответственность за сохранность таблички.
Напомним, 7 сентября стало известно, что на стене дома на Малой Ордынке в центре Москвы, где жил Борис Немцов, появилась мемориальная доска. Как утверждали инициаторы, табличку установили по решению жильцов дома.
При этом в московской мэрии сообщили, что мемориал создан незаконно и будет демонтирован «за счет инициаторов». Дело в том, что в соответствии с городским законодательством, мемориальные доски устанавливаются не ранее, чем через 10 лет после исторического события или смерти увековечиваемого лица. Позднее активисты незарегистрированного движения SERB заявили, что демонтировали мемориальную доску.
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