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  • 13.09, 12:50

    Мединского возмутила истерия вокруг фильма «Матильда»

    4 комментария
    • Фото: Смитюк Юрий / ТАСС
    Мединского возмутила истерия вокруг фильма «Матильда»

    Мединского возмутила истерия вокруг фильма «Матильда»

    Мединского возмутила истерия вокруг фильма «Матильда»
  • Фото: Смитюк Юрий / ТАСС

    • Министр культуры РФ после вчерашнего заявления про фильм Учителя «Матильда» уточнил, что именно переполняет чашу его терпения.

    Глава Минкульта РФ Владимир Мединский объяснил, что в ситуации вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» его возмущает не отказ кинотеатров демонстрировать фильм из опасений безопасности, а всеобщая истерия вокруг картины. Министр назвал ее «обычным художественным фильмом».

    Мединский также раскритиковал журналистов, которые накануне якобы неправильно его поняли.

    Владимир Мединский, глава министерства культуры РФ: «Такая работа у некоторых журналистов: самим придумать тезис — и заявить его от чужого имени. Даже дать в заголовок. А потом даже самые респектабельные СМИ, не перепроверяя, цитируют „первоисточник-фантазер“. Поясняю. Возмущает, конечно, не „отказ кинотеатров“ — это их право. Возмущает ситуация умышленно нагнетаемой истерии вокруг, в принципе, обычного художественного фильма».

    Накануне Владимир Мединский на встрече с журналистами обсудил отказ крупной российской сети кинотеатров от демонстрации «Матильды» и добавил, что он «долго терпел, но чаша терпения переполнена».

    смотретьПервые зрители скандальной «Матильды» поделились впечатлениями
    Первые зрители скандальной «Матильды» поделились впечатлениями
    Ранее в Москве отменили предпремьерный показ «Матильды» по техническим причинам. В то же утро в столице у офиса адвоката режиссера фильма сожгли два автомобиля и разбросали листовки с угрозами. Отрывок фильма удалось посмотреть пока только зрителям во Владивостоке, да и то при повышенных мерах безопасности. Также фильм Учителя собираются показать в Госдуме.

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