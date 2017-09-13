Мединского возмутила истерия вокруг фильма «Матильда»

Министр культуры РФ после вчерашнего заявления про фильм Учителя «Матильда» уточнил, что именно переполняет чашу его терпения.
Глава Минкульта РФ Владимир Мединский объяснил, что в ситуации вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» его возмущает не отказ кинотеатров демонстрировать фильм из опасений безопасности, а всеобщая истерия вокруг картины. Министр назвал ее «обычным художественным фильмом».
Мединский также раскритиковал журналистов, которые накануне якобы неправильно его поняли.
Владимир Мединский, глава министерства культуры РФ: «Такая работа у некоторых журналистов: самим придумать тезис — и заявить его от чужого имени. Даже дать в заголовок. А потом даже самые респектабельные СМИ, не перепроверяя, цитируют „первоисточник-фантазер“. Поясняю. Возмущает, конечно, не „отказ кинотеатров“ — это их право. Возмущает ситуация умышленно нагнетаемой истерии вокруг, в принципе, обычного художественного фильма».
Накануне Владимир Мединский на встрече с журналистами обсудил отказ крупной российской сети кинотеатров от демонстрации «Матильды» и добавил, что он «долго терпел, но чаша терпения переполнена».
Ранее в Москве отменили предпремьерный показ «Матильды» по техническим причинам. В то же утро в столице у офиса адвоката режиссера фильма сожгли два автомобиля и разбросали листовки с угрозами. Отрывок фильма удалось посмотреть пока только зрителям во Владивостоке, да и то при повышенных мерах безопасности. Также фильм Учителя собираются показать в Госдуме.
Мединский также раскритиковал журналистов, которые накануне якобы неправильно его поняли.
Владимир Мединский, глава министерства культуры РФ: «Такая работа у некоторых журналистов: самим придумать тезис — и заявить его от чужого имени. Даже дать в заголовок. А потом даже самые респектабельные СМИ, не перепроверяя, цитируют „первоисточник-фантазер“. Поясняю. Возмущает, конечно, не „отказ кинотеатров“ — это их право. Возмущает ситуация умышленно нагнетаемой истерии вокруг, в принципе, обычного художественного фильма».
Накануне Владимир Мединский на встрече с журналистами обсудил отказ крупной российской сети кинотеатров от демонстрации «Матильды» и добавил, что он «долго терпел, но чаша терпения переполнена».
Ранее в Москве отменили предпремьерный показ «Матильды» по техническим причинам. В то же утро в столице у офиса адвоката режиссера фильма сожгли два автомобиля и разбросали листовки с угрозами. Отрывок фильма удалось посмотреть пока только зрителям во Владивостоке, да и то при повышенных мерах безопасности. Также фильм Учителя собираются показать в Госдуме.
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