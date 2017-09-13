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  • 13.09, 12:50

    В России подсчитали количество абсолютно здоровых детей

    3 комментария
    • Фото: РИА Новости, Виталий Аньков
    В России подсчитали количество абсолютно здоровых детей

    В России подсчитали количество абсолютно здоровых детей

    В России подсчитали количество абсолютно здоровых детей
  • Фото: РИА Новости, Виталий Аньков

    • Более половины всех российских школьников имеют хронические болезни.

    Число абсолютно здоровых детей в России не превышает 12%, более половины школьников 7–9 лет и 60% старшеклассников имеют хронические болезни, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

    Роспотребнадзор: «Отмечается значительное снижение числа абсолютно здоровых детей (среди учащихся их число не превышает 10–12%), стремительный рост числа функциональных нарушений и хронических заболеваний за последние 10 лет во всех возрастных группах. Частота функциональных нарушений увеличилась в 1,5 раза; хронических болезней — в 2 раза».

    Особое внимание родителям стоит обратить на питание детей. Отмечается, что в рационе дошкольников и школьников особенно не хватает молочных продуктов, растительных масел, овощей и фруктов, рыбы, но наблюдается переизбыток соли, специй, сахара. Дети потребляют некачественные переокисленные жиры. Все это приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, анемии, ожирению и сахарному диабету.

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