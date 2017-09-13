Египет намерен отменить въездные визы для россиян

Парламент Египта рассматривает вопрос о временной отмене въездных виз для туристов из России.
Как заявил член комитета по туризму и гражданской авиации египетского заксобрания Мухаммед Масуд, отмена въездных виз для россиян позитивно повлияет на развитие экономики и межкультурных связей страны. А возобновление авиасообщения между Россией и Египтом депутат считает приоритетной задачей, от решения которой зависит развитие туристического сектора.
По данным ассоциации туроператоров по выездному туризму «Турпомощь», сейчас россиянам необходимо оформлять визы по прилете в Египет. Стоимость въездной визы составляет 25 долларов, уточняет «Интерфакс».
Ранее глава Ассоциации туроператоров России сообщила, что полеты из России в Египет могут возобновиться к концу этого года.
Напомним, Россия прекратила воздушное сообщение с Египтом после теракта на борту самолета «Когалымавиа» в ноябре 2015 года, когда погибли 224 человека. Россия предложила Египту повысить меры безопасности, в том числе направить в аэропорты своих экспертов по безопасности. Но в Каире сочли это покушением на суверенитет.
Ранее сообщалось, что Москва пока не уверена в безопасности египетских аэропортов. Позитивные изменения российские специалисты отметили только в аэропорту Каира. До 30 сентября российские эксперты по безопасности проведут инспекцию в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха.
По данным ассоциации туроператоров по выездному туризму «Турпомощь», сейчас россиянам необходимо оформлять визы по прилете в Египет. Стоимость въездной визы составляет 25 долларов, уточняет «Интерфакс».
Ранее глава Ассоциации туроператоров России сообщила, что полеты из России в Египет могут возобновиться к концу этого года.
Напомним, Россия прекратила воздушное сообщение с Египтом после теракта на борту самолета «Когалымавиа» в ноябре 2015 года, когда погибли 224 человека. Россия предложила Египту повысить меры безопасности, в том числе направить в аэропорты своих экспертов по безопасности. Но в Каире сочли это покушением на суверенитет.
Ранее сообщалось, что Москва пока не уверена в безопасности египетских аэропортов. Позитивные изменения российские специалисты отметили только в аэропорту Каира. До 30 сентября российские эксперты по безопасности проведут инспекцию в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха.
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