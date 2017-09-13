Юнкер выступил за скорейшее вступление Болгарии и Румынии в Шенген

Глава Еврокомиссии считает, что присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне необходимо для укрепления внешних границ ЕС.
Настало время включить Болгарию и Румынию в зону Шенгенского соглашения, заявил в среду председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. По мнению Юнкера, это нужно сделать как можно скорее, чтобы укрепить внешние границы Евросоюза.
Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии: «Если мы хотим укрепить Евросоюз, он должен быть более инклюзивным. Если мы хотим укрепить внешние границы, то сейчас самое время включить Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону».
Глава Еврокомиссии добавил, что после присоеднинения Болгарии и Румынии необходимо начать переговоры о включении в Шенгенскую зону Хорватии, передает РИА Новости. Членство Турции в Евросоюзе Юнкер исключил, по крайней мере в ближайшем будущем, из-за событий 2016 года, когда в Турции произошла попытка вооруженного государственного переворота.
Жан-Клод Юнкер: «В будущем в ЕС войдет больше 27 стран-членов. Главным приоритетом на переговорах со всеми странами-кандидатами является верховенство права, правосудие и основополагающие ценности. Это исключает членство Турции в обозримом будущем».
Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии: «Если мы хотим укрепить Евросоюз, он должен быть более инклюзивным. Если мы хотим укрепить внешние границы, то сейчас самое время включить Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону».
Глава Еврокомиссии добавил, что после присоеднинения Болгарии и Румынии необходимо начать переговоры о включении в Шенгенскую зону Хорватии, передает РИА Новости. Членство Турции в Евросоюзе Юнкер исключил, по крайней мере в ближайшем будущем, из-за событий 2016 года, когда в Турции произошла попытка вооруженного государственного переворота.
Жан-Клод Юнкер: «В будущем в ЕС войдет больше 27 стран-членов. Главным приоритетом на переговорах со всеми странами-кандидатами является верховенство права, правосудие и основополагающие ценности. Это исключает членство Турции в обозримом будущем».
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