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  • 13.09, 12:51

    Юнкер выступил за скорейшее вступление Болгарии и Румынии в Шенген

    1 комментарий

    Юнкер выступил за скорейшее вступление Болгарии и Румынии в Шенген

    Юнкер выступил за скорейшее вступление Болгарии и Румынии в Шенген

    Глава Еврокомиссии считает, что присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне необходимо для укрепления внешних границ ЕС.

    Настало время включить Болгарию и Румынию в зону Шенгенского соглашения, заявил в среду председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. По мнению Юнкера, это нужно сделать как можно скорее, чтобы укрепить внешние границы Евросоюза.

    Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии: «Если мы хотим укрепить Евросоюз, он должен быть более инклюзивным. Если мы хотим укрепить внешние границы, то сейчас самое время включить Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону».

    Глава Еврокомиссии добавил, что после присоеднинения Болгарии и Румынии необходимо начать переговоры о включении в Шенгенскую зону Хорватии, передает РИА Новости. Членство Турции в Евросоюзе Юнкер исключил, по крайней мере в ближайшем будущем, из-за событий 2016 года, когда в Турции произошла попытка вооруженного государственного переворота.

    Жан-Клод Юнкер: «В будущем в ЕС войдет больше 27 стран-членов. Главным приоритетом на переговорах со всеми странами-кандидатами является верховенство права, правосудие и основополагающие ценности. Это исключает членство Турции в обозримом будущем».

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