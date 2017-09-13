Названа причина смерти депутата Госдумы Ирины Евтушенко

Депутат Госдумы и врач Ирина Евтушенко скончалась после продолжительной болезни.
У народной избранницы была диагностирована онкология, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Напомним, сегодня стало известно, что Ирина Евтушенко скончалась в возрасте 60 лет в Москве. Соболезнования родным и близким депутата уже выразили в «Единой России».
Владимир Васильев, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме: «Ученый, врач, активный общественный и политический деятель, Ирина Дмитриевна всю свою жизнь отдала служению людям. Ее кончина — невосполнимая утрата для всех, кто знал и любил Ирину Дмитриевну, всех, кому она спасла жизнь, облегчила страдания».
Ирина Евтушенко более 30 лет работала в Томском медицинском институте. С 2015 года возглавляла томский перинатальный центр. А в 2016 году она была избрана депутатом Госдумы VII созыва в составе федерального списка кандидатов от «Единой России».
Напомним, сегодня стало известно, что Ирина Евтушенко скончалась в возрасте 60 лет в Москве. Соболезнования родным и близким депутата уже выразили в «Единой России».
Владимир Васильев, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме: «Ученый, врач, активный общественный и политический деятель, Ирина Дмитриевна всю свою жизнь отдала служению людям. Ее кончина — невосполнимая утрата для всех, кто знал и любил Ирину Дмитриевну, всех, кому она спасла жизнь, облегчила страдания».
Ирина Евтушенко более 30 лет работала в Томском медицинском институте. С 2015 года возглавляла томский перинатальный центр. А в 2016 году она была избрана депутатом Госдумы VII созыва в составе федерального списка кандидатов от «Единой России».
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