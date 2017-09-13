Пост президента Сингапура впервые заняла женщина

Новым президентом Сингапура стала
63-летняя Халима Якоб. В истории этой страны женщина впервые возглавила государство.
Якоб заняла пост главы Сингапура без проведения голосования. Четыре ее политических противника, которые планировали участвовать в предвыборной гонке, по разным причинам получили отказ в выдвижении. Двое из-них не прошли регистрацию, потому что не являлись выходцами из малайской общины, а по решению властей участвовать в выборах в 2017 году могли только малайцы. Еще двоим было отказано из-за отсутствия необходимого стажа работы в госучреждениях.
Таким образом, отмечает «Интерфакс», Халима Якоб осталась единственным кандидатом и автоматически заняла президентское кресло. К присяге она будет приведена 14 сентября.
Ранее Якоб была спикером парламента от малайской общины.
Добавим, что президент в Сингапуре имеет ограниченные полномочия, а исполнительная власть принадлежит кабинету министров во главе с премьером страны.
Таким образом, отмечает «Интерфакс», Халима Якоб осталась единственным кандидатом и автоматически заняла президентское кресло. К присяге она будет приведена 14 сентября.
Ранее Якоб была спикером парламента от малайской общины.
Добавим, что президент в Сингапуре имеет ограниченные полномочия, а исполнительная власть принадлежит кабинету министров во главе с премьером страны.
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