Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 13.09, 12:51

    Пост президента Сингапура впервые заняла женщина

    комментировать
    Пост президента Сингапура впервые заняла женщина

    Пост президента Сингапура впервые заняла женщина

    Пост президента Сингапура впервые заняла женщина
  • Фото: Associated Press © 2017, Wong Maye-E

    • Новым президентом Сингапура стала 63-летняя Халима Якоб. В истории этой страны женщина впервые возглавила государство.

    Якоб заняла пост главы Сингапура без проведения голосования. Четыре ее политических противника, которые планировали участвовать в предвыборной гонке, по разным причинам получили отказ в выдвижении. Двое из-них не прошли регистрацию, потому что не являлись выходцами из малайской общины, а по решению властей участвовать в выборах в 2017 году могли только малайцы. Еще двоим было отказано из-за отсутствия необходимого стажа работы в госучреждениях.

    Таким образом, отмечает «Интерфакс», Халима Якоб осталась единственным кандидатом и автоматически заняла президентское кресло. К присяге она будет приведена 14 сентября.

    Ранее Якоб была спикером парламента от малайской общины.

    Добавим, что президент в Сингапуре имеет ограниченные полномочия, а исполнительная власть принадлежит кабинету министров во главе с премьером страны.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru