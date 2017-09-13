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  • 13.09, 11:20

    В Московском зоопарке впервые родился детеныш азиатской кошачьей акулы

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    В Московском зоопарке впервые родился детеныш азиатской кошачьей акулы

    В Московском зоопарке впервые родился детеныш азиатской кошачьей акулы

    Посетители Московского зоопарка могут увидеть детеныша азиатской кошачьей акулы, впервые родившегося здесь. У маленького хищника большие выпуклые глаза, гибкое тело и полосатый кошачий окрас.

    Посмотреть на малыша можно в павильоне «Экзотариум» на новой территории, в аквариуме детеныш легко заметен среди взрослых благодаря своему необычному окрасу. Вес акуленка пока не превышает 30 граммов, из пищи малыш предпочитает измельченных кальмаров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

    Отмечается, что специалистам зоосада удалось создать естественную среду обитания хищников, в которой они могут размножаться. Специально для акульего семейства подобрали комфортное освещение, температуру, уровень солености воды. В ежедневном рационе обитателей морских глубин есть креветки, кальмары, моллюски и другие морепродукты.

    Азиатская кошачья акула обитает в прибрежных коралловых рифах в восточной части Индийского и западной части Тихого океана. Свое название хищница получила из-за больших выразительных глаз, похожих на кошачьи, гибкости и привычки спать, свернувшись в клубок. Длина кошачьей акулы достигает 120 сантиметров в длину. Живут эти хищники около 25 лет.

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