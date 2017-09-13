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  • 13.09, 11:20

    Удальцова задержали за акцию у здания Госдумы

    1 комментарий
    • Фото: @udaltsova_ /twitter.com
    Удальцова задержали за акцию у здания Госдумы

    Удальцова задержали за акцию у здания Госдумы

    Удальцова задержали за акцию у здания Госдумы
  • Фото: @udaltsova_ /twitter.com

    • Сергей Удальцов, недавно вышедший на свободу, задержан у здания Госдумы.

    Как сообщила супруга лидера «Левого фронта» Анастасия Удальцова, оппозиционера доставили в отдел полиции.



    Сам же Удальцов рассказал, что его и еще одного участника пикета отпустили после профилактической беседы.

    Сегодня у здания Госдумы Удальцов решил провести пикет в поддержку широкой амнистии.

    Напомним, оппозиционер 8 августа освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание за организацию массовых беспорядков на Болотной площади. В июле 2014 года Удальцов и Леонид Развозжаев были приговорены к 4,5 года лишения свободы.

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