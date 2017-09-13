Удальцова задержали за акцию у здания Госдумы

Сергей Удальцов, недавно вышедший на свободу, задержан у здания Госдумы.
Как сообщила супруга лидера «Левого фронта» Анастасия Удальцова, оппозиционера доставили в отдел полиции.
Сам же Удальцов рассказал, что его и еще одного участника пикета отпустили после профилактической беседы.
Сегодня у здания Госдумы Удальцов решил провести пикет в поддержку широкой амнистии.
Напомним, оппозиционер 8 августа освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание за организацию массовых беспорядков на Болотной площади. В июле 2014 года Удальцов и Леонид Развозжаев были приговорены к 4,5 года лишения свободы.
Удальцова задержали на одиночном пикете у Госдумы и доставили в Тверское ОВД pic.twitter.com/EmlURFrERV— Анастасия Удальцова (@udaltsova_) 13 сентября 2017 г.
Сам же Удальцов рассказал, что его и еще одного участника пикета отпустили после профилактической беседы.
Сегодня у здания Госдумы Удальцов решил провести пикет в поддержку широкой амнистии.
Напомним, оппозиционер 8 августа освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание за организацию массовых беспорядков на Болотной площади. В июле 2014 года Удальцов и Леонид Развозжаев были приговорены к 4,5 года лишения свободы.
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