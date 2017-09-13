В Сирии восстановление минарета древней мечети оплатит фонд Ахмата Кадырова

Российских и западных журналистов пригласили оценить масштаб готовящегося в Сирии строительства. Восстановить предстоит освобожденные от террористов населенные пункты. В первую очередь ремонтировать собираются больницы, школы, системы связи и энергоснабжения. Спецтехнику и тысячи тонн стройматериалов доставляют в порт Новороссийска, чтобы оттуда отправить в САР.
В аэропорт Алеппо репортеры прилетели, словно на поле боя. Судя по каскам и бронежилетам, в пуле иностранных журналистов ждали свиста мин и пуль. Оказалось, гостей ждет обзорная экскурсия по городу.
Кристофер Ваннер, журналист: «Это невероятно! Мы думали, что тут развалины, а здесь нормальный, живой город. Люди живут, движение есть».
Через час никто из работников СМИ уже не думал о бронированной экипировке, все работали как обычные журналисты, снимающие репортажи о городском комплексном ремонте. Если не заглядывать в прошлое Алеппо, слова звучат даже обыкновенно: восстановление дорог, электросетей, обследование домов и поиск зданий, которые легче снести, чем ремонтировать.
Как передает корреспондент Анатолий Майоров, восстановлению подлежат здания в центре, который всегда был под контролем армии, там же, где боевики сопротивлялись до последнего и взрывали позиции при отступлении, ремонтировать уже нечего.
Помощь ждут и в мечети Омейядов, которая включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Восстанавливать взорванный боевиками 45-метровый минарет будут на деньги Фонда Ахмата Кадырова. 14 миллионов долларов уже перечислены в Алеппо.
Возвращение к мирной жизни вряд ли было бы возможно без российских летчиков. С аэродрома под Латакией каждый день взмывают полсотни самолетов. В среднем каждый вылет — это 3 уничтоженных объекта террористов. Новая арифметика поддержки с воздуха вывела сирийские войска на финишную прямую в борьбе с запрещенной в РФ экстремистской группировкой «Исламское государство» Под контролем боевиков сейчас остаются всего 15% территорий.
Кристофер Ваннер, журналист: «Это невероятно! Мы думали, что тут развалины, а здесь нормальный, живой город. Люди живут, движение есть».
Через час никто из работников СМИ уже не думал о бронированной экипировке, все работали как обычные журналисты, снимающие репортажи о городском комплексном ремонте. Если не заглядывать в прошлое Алеппо, слова звучат даже обыкновенно: восстановление дорог, электросетей, обследование домов и поиск зданий, которые легче снести, чем ремонтировать.
Как передает корреспондент Анатолий Майоров, восстановлению подлежат здания в центре, который всегда был под контролем армии, там же, где боевики сопротивлялись до последнего и взрывали позиции при отступлении, ремонтировать уже нечего.
Помощь ждут и в мечети Омейядов, которая включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Восстанавливать взорванный боевиками 45-метровый минарет будут на деньги Фонда Ахмата Кадырова. 14 миллионов долларов уже перечислены в Алеппо.
Возвращение к мирной жизни вряд ли было бы возможно без российских летчиков. С аэродрома под Латакией каждый день взмывают полсотни самолетов. В среднем каждый вылет — это 3 уничтоженных объекта террористов. Новая арифметика поддержки с воздуха вывела сирийские войска на финишную прямую в борьбе с запрещенной в РФ экстремистской группировкой «Исламское государство» Под контролем боевиков сейчас остаются всего 15% территорий.
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