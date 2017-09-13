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  • 13.09, 11:19

    В Индии заблокировали «ВКонтакте»

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    В Индии заблокировали «ВКонтакте»

    В Индии заблокировали «ВКонтакте»

    Блокировка российского сайта «ВКонтакте» в Индии является временной мерой, соцсеть сможет восстановить работу после того, как власти страны получат от ее администрации гарантии удаления любых ссылок на игру «Синий кит», склоняющую подростков к суициду.

    Индия разблокирует российскую соцсеть «ВКонтакте», если получит гарантии удаления ссылок на «Синего кита». Ранее индийские СМИ сообщали как минимум о десяти случаев вовлечения подростков в опасную «игру», которая заканчивается самоубийством. При этом официально подтвержденных данных по числу таких происшествий нет. Однако накануне в министерстве электронных и информационных технологий этой страны заявили о блокировке соцсети.

    Представитель Министерства электронных и информационных технологий Индии: «В качестве меры предосторожности мы заблокировали VK.com, и мы уже вышли на администрацию сайта, чтобы любые ссылки на эту игру были удалены с этой платформы. Как только мы получим подтверждение этого, мы будем принимать решение о разблокировке сайта».

    В министерстве сообщили, что пока не получили ответа от представителей «ВКонтакте».

    Ранее соцсеть «ВКонтакте» заявляла, что будет блокировать группы, содержащие запрещенную информацию о самоубийствах.

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