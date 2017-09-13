В Свердловской области в пруду утонули двое рыбаков

На Черноисточинском пруду в Свердловской области погибли двое рыбаков.
Как рассказал РИА Новости руководитель следственного отдела по Пригородному району СУ СКР по региону Вадим Белкин, трагедия случилась 12 сентября.
Мужчины приехали на рыбацкую базу втроем и на моторной лодке отправились на противоположный берег, чтобы купить алкоголь в магазине. На обратном пути лодка попала в волну и перевернулась. Двое мужчин утонули. Третий сумел зацепиться за канистру и продержался на плаву, пока его не подобрали оказавшиеся поблизости рыбаки.
После случившегося следователи начали проверку. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Мужчины приехали на рыбацкую базу втроем и на моторной лодке отправились на противоположный берег, чтобы купить алкоголь в магазине. На обратном пути лодка попала в волну и перевернулась. Двое мужчин утонули. Третий сумел зацепиться за канистру и продержался на плаву, пока его не подобрали оказавшиеся поблизости рыбаки.
После случившегося следователи начали проверку. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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